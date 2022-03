Im Februar 2018 fand die erste von In-akustik initiierte Audio-Messe HIFI-Convention im Dorinth Hotel Freiburg statt. Eigentlich war eine jährliche Fortführung des Formats geplant – doch die Corona-Pandemie vereitelte dies. Die Veranstalter schwenken nun auf eine Onlinevariante um.

HIFI-Convention 2022: Digital statt vor Ort

Unter dem programmatischen Titel HIFI-Convention „Next Level“ soll das Veranstaltungsformat in diesem Jahr vollständig online stattfinden. Klar: Eine klassische HiFi-Messe mit Probehören vor Ort kann das nicht ersetzen – dafür gibt es andere, spannende Möglichkeiten.

Die Veranstalter kündigen ein abwechslungsreiches Programm mit Kongress- und Filmbeiträgen an. Themen sind unter anderem: Raumakustik und die korrekte Platzierung von Lautsprechern, die Integration von Subwoofern, aber auch High-End-Streaming, „Kabelklang“ und Stromversorgung von High-End-Ketten. Es ist möglich, interaktiv Fragen zu stellen, welche von den Fachreferenten zeitnah, gegebenenfalls auch im Nachgang am Telefon, beantwortet werden.

Die Liste der Referenten ist lang: So stehen Redakteure von Fachmagazinen, Mitarbeiter des Streamingdienstes Qobuz und des Fachhändlers HomeTech Plus sowie zwei YouTuber zur Verfügung. Außerdem wird in Form eines Beitrags der High End Society die Brücke zur bekanntesten Vor-Ort-Messe geschlagen.

Weitere Infos zur am 02. und 03. April 2022 stattfindenden, kostenlosen Online-Veranstaltung gibt es auf der eigenen Website www.hifi-convention.de und auf Youtube.

