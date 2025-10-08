Mit der neuen Edition „s.a.m. – selected audiophile music“ präsentiert In-akustik eine hochwertig produzierte Compilation-Reihe, die sich an Musikliebhaber richtet, denen sowohl musikalische Vielfalt als auch höchste Klangqualität wichtig sind. Die Serie erscheint auf 180g-Vinyl und als UHQCD – jeweils unter Verwendung neuester Mastering-Technologien.

Ausgewählt & audiophil

Bei In-akustik ist man sicher: Die Nachfrage nach klanglich anspruchsvollen Musikproduktionen wächst stetig. Viele Hörer schätzen Aufnahmen, die das volle Klangspektrum in einer Tiefe und Präzision erfahrbar machen, wie sie im Alltag selten geworden ist.

Genau hier setzt s.a.m. an: Die Reihe vereint handverlesen ausgewählte Titel aus verschiedenen Genres – darunter Singer-Songwriter, Jazz oder elektronische Musik – und bringt sie in klanglich herausragender Form zu Gehör. Ziel ist ein möglichst authentisches, natürliches Musikerlebnis, bei dem sich technische Raffinesse und künstlerischer Ausdruck ergänzen. Dafür werden sämtliche Stücke mit audiophiler Sorgfalt produziert und gemastert, heißt es bei In-akustik.

Weiterentwicklung bewährter Mastering-Technik

Die klangliche Grundlage bildet das eigens bei In-akustik entwickelte RESO-Mastering. Für die s.a.m.-Edition wurde es weiterentwickelt. Die neue Version 2.0 soll für nochmals gesteigerte Transparenz, Räumlichkeit und Dynamik sorgen – und so dazu beitragen, die musikalische Aussage noch klarer hervortreten zu lassen.

Neben dem akustischen Anspruch setzt s.a.m. auch visuell Akzente. Jedes Cover wird individuell vom Freiburger Künstler Jürgen Oschwald gestaltet.

Hochwertige Tonträger in zwei Formaten

Veröffentlicht wird die Reihe sowohl auf 180g-Vinyl als auch als UHQCD (Ultimate High Quality CD). Beide Medien entsprechen höchsten Produktionsstandards. Das Vinyl zeichne sich laut In-akustik durch besondere Laufruhe und minimale Nebengeräusche aus und das hochpräzise Fertigungsverfahren der UHQCD sorge für ein noch genaueres Abtastergebnis – selbst auf herkömmlichen CD-Playern seien die klanglichen Vorteile klar hörbar.

Preise und Verfügbarkeit

Volume One der s.a.m.-Edition ist bereits verfügbar, weitere sollen folgen. Die 180-g-Vinyl-Platte kostet 42,99 Euro – und die UHQCD 29,99 Euro.

