In-akustik „selected audiophile music“ Volume 2 | News fairaudio

Play it once more, Sam – In-akustik hat im Herbst des vergangenen Jahres eine hochwertig produzierte Compilation-Reihe eröffnet. Ihr Name: „s.a.m. – selected audiophile music“. Die Reihe richte sich an Musikliebhaber, denen sowohl musikalische Vielfalt als auch höchste Klangqualität wichtig sind, so das Breisgauer Unternehmen. Die Serie erscheint auf 180-Gramm-Vinyl und digital als UHQCD – jeweils unter Verwendung neuester Mastering-Technologien.

Ausgewählt und audiophil

Bei In-akustik ist man sicher: Die Nachfrage nach klanglich anspruchsvollen Musikproduktionen wächst stetig. Viele Hörer schätzen Aufnahmen, die das volle Klangspektrum in einer Tiefe und Präzision erfahrbar machen, wie sie im Alltag selten geworden sind.

Die zweite Ausgabe der Serie vereint erneut sorgfältig kuratierte Titel aus unterschiedlichen Genres wie Singer-Songwriter, Pop, Jazz und elektronischer Musik und bringt sie in einer akustisch herausragenden Umsetzung zusammen. Mit dabei sind Künstler wie Ane Brun, Trentemøller, René Aubri und viele andere. Das Cover wurde von Jürgen Oschwald gestaltet.

Weiterentwicklung bewährter Mastering-Technik

Die klangliche Grundlage bildet das eigens bei In-akustik entwickelte RESO-Mastering. Für die s.a.m.-Edition wurde es weiterentwickelt. Die aktuelle Version 2 soll für nochmals gesteigerte Transparenz, Räumlichkeit und Dynamik sorgen – und so dazu beitragen, die musikalische Aussage klarer hervortreten zu lassen.

Hochwertige Tonträger in zwei Formaten

Veröffentlicht wird die Reihe sowohl auf 180g-Vinyl als auch als UHQCD (Ultimate High Quality CD). Das Vinyl zeichne sich laut In-akustik durch besondere Laufruhe und minimale Nebengeräusche aus, und das hochpräzise Fertigungsverfahren der UHQCD sorge für ein noch genaueres Abtastergebnis – selbst auf herkömmlichen CD-Playern seien die klanglichen Vorteile klar hörbar.

Preise und Verfügbarkeit

Volume 2 der s.a.m.-Edition ist bereits digital verfügbar, die 180-Gramm-Vinyl-Platte soll es morgen werden, zum Preis von 42,99 Euro – die UHQCD kostet 29,99 Euro.

