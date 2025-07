Mit der AC-3200 stellt In-akustik eine neue Netzleiste vor, die auf audiophile Anwendungen zugeschnitten ist. Ziel der Entwicklung war es, Störfaktoren aus dem Stromnetz zu eliminieren und somit die Grundlage für ein klareres und dynamischeres Klangbild zu schaffen – unabhängig davon, ob analoge oder digitale HiFi-Komponenten betrieben werden.

In-akustik AC-3200 – für eine optimale Stromversorgung

In modernen Haushalten ist die Netzqualität häufig beeinträchtigt: Gleichstromanteile, hochfrequente Störungen oder Spannungsspitzen können sich negativ auf die Klangwiedergabe auswirken. Genau hier setzt die In-akustik AC-3200 an. Sie soll die Stromversorgung direkt an der Steckdose optimieren und helfen, Brummen, Rauschen und Klangverluste deutlich zu reduzieren.

Die drei Varianten der Netzleiste

In-akustik bietet die Netzleiste in drei Varianten an, die jeweils auf bestimmte Anwendungsszenarien abgestimmt sind. Die Ausführung AC-3200 DC-Blocker beseitigt Gleichstromanteile im Netz, die Brummgeräusche verursachen können – ein häufiges Problem bei Verstärkern beziehungsweise Netzteilen mit großem Trafo.

Für analoge Geräte wie Vollverstärker oder Phonostufen empfiehlt sich die In-akustik AC-3200 Filter Analog, die mit einem seriellen Filteraufbau Störungen zuverlässig unterdrücken soll. Digitale Komponenten wie Streamer oder DACs profitieren dagegen von der In-akustik AC-3200 Filter Digital die Störsignale über ein parallel geschaltetes Filternetzwerk ableiten soll, ohne die Dynamik zu beeinflussen.

Kupfer & Aluminium

Die technische Umsetzung orientiert sich an professionellen Standards: Massive Kupferschienen im Inneren der Leiste sorgen für eine stabile Stromverteilung, das robuste Aluminiumgehäuse schützt vor äußeren Einflüssen. Ein integrierter Überspannungsschutz sichert die angeschlossenen Geräte zusätzlich ab. Jede Netzleiste durchläuft laut In-akustik vor Auslieferung eine elektrische Prüfung nach CE-Norm, darunter Hochstrom- und Hochspannungs-Tests. Gefertigt wird die In-akustik AC-3200 vollständig in der hauseigenen Manufaktur in Deutschland.

Testpaket zum Ausprobieren

Interessierte können die In-akustik AC-3200 im Rahmen eines kostenlosen Probehör-Angebots für 14 Tage zuhause testen – in ihrer eigenen Anlage und vertrauten Umgebung. So lässt sich unmittelbar nachvollziehen, welchen klanglichen Unterschied eine saubere Stromversorgung tatsächlich bewirken kann.

Preise:

In-akustik AC-3200 DC-Blocker: ab 1.759 Euro

In-akustik AC-3200 Filter Analog oder Digital: 1.699 Euro

Kontakt

in-akustik GmbH & Co. KG

Untermatten 12-14

79282 Ballrechten-Dottingen



Telefon: +49(0)7634 - 5610-0

E-Mail: info@in-akustik.de

Web: https://www.in-akustik.de/