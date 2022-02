Es gibt Neues aus dem umtriebigen Hause iFi Audio: Der ZEN One Signature ist ein D/A-Wandler in – typisch für den Hersteller – kompakter Bauform (158 x 100 x 35 mm), der auf der DAC-Technologie des Erfolgsmodells ZEN DAC V2 basiert, gleichwohl für etwas andere Einsatzzwecke „gezüchtet“ worden ist.

iFi Audio ZEN One Signature: Features und Konnektivität

Anders als der vorgenannte ZEN DAC V2 kommt der ZEN One Signature ohne Kopfhörerverstärker. Dafür bietet er jedoch neben dem USB-3.0-Anschluss noch zwei S/PDIF-Schnittstellen – je eine optische und koaxiale – sowie einen Bluetooth-Empfänger.

Der iFi ZEN One Signature ist also eher so etwas wie ein Home-Audio-Hub, der sich der digitalen Daten von Computern, CD-Laufwerken oder Streaming Bridges und mobilen Zuspielern per Bluetooth annimmt. Die gewandelten Signale können wahlweise über einen symmetrischen 4,4-mm-Pentaconn-Anschluss oder unsymmetrische Cinch-Buchsen abgegriffen werden. Außerdem lassen sich Daten, die per USB zugespielt werden, über den koaxialen S/PDIF-Anschluss durchschleifen beziehunsgweise ausgeben.

Für niedrigen Jitter und guten Sound zeichnen ein XMOS-Prozessor mit 16 Kernen, eine GMT-Femto-Precision-Clock sowie ein Burr-Brown-True-Native-Chipset verantwortlich. PCM-Dateien können mit bis zu 32 Bit/384 kHz und DSD-Streams bis DSD256 verarbeitet werden, der MQA-Decoder unterstützt MQA bis hoch zu 384 kHz.

Zum Lieferumfang des 485 Gramm leichten D/A-Wandlers zählt ein Ultra-Low-Noise-Netzteil.

Preis iFi Audio ZEN One Signature: 349 Euro

Kontakt

WOD Audio

Westendstraße 1a

61330 Nidderau-Eichen



Telefon: +49(0)6187-900077

E-Mail: info@wodaudio.de

Web: https://www.wodaudio.com/