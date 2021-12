Mit dem xDSD Gryphon stellt iFi Audio einen neuen kompakten DAC mit integriertem Kopfhörerverstärker vor, der auch mit analogen Quellen beschickt werden kann. Er ist der designierte Nachfolger der beliebten iFi Audio xDSD und xCAN. Sein leistungsstarker Akku macht ihn zum attraktiven Spielpartner für den mobilen Einsatz.

iFi Audio xDSD Gryphon: Features und Technik

Der iFi Audio xDSD Gryphon kommt in einem lediglich 215 Gramm leichten Alugehäuse, allerdings ist er mit seinen Abmessungen von 173 x 75 x 19 mm etwas größer als die oben genannten Vorgänger. Dafür wird jedoch auch einiges geboten.

Er ist ausgestattet mit hochwertigen Burr-Brown-Wandlern, einer vollsymmetrische ausgeführten Ausgangsstufe und einem Cutting-Edge-Bluetoothmodul von Qualcomm. Dieses unterstützt SBC, AAC, aptX Low Latency, LDAC sowie aptX Adaptive und aptX HD. Damit soll per Bluetooth eine Signalübertragung bis hin zu 24 Bit und 96 kHz realisierbar sein.

Auch in Sachen Konnektivität hat der iFi xDSD Gryphon einiges zu bieten. Digitalquellen haben Zutritt per USB 3.0 (USB-C) und S/PDIF-Eingang. Wird an den Digitaleingängen kein Signal erkannt, werden die analogen Ausgänge (3,5-mm-Klinke und 4,4-mm-Pentaconn) automatisch zu Eingängen.

Per USB dekodiert der iFi Audio xDSD Gryphon PCM-Dateien bis zu 32 Bit und 768 kHz, DXD384 und nativ DSD512. Übrigens: Auch MQA wird bis 384 kHz korrekt verarbeitet.

Die symmetrische Ausgangsstufe leistet 1000 mW an 32 Ohm, die Ausgangsspannung von bis zu 6,7 Volt soll auch leistungshungrige Kopfhörer treiben können. Hochempfindliche In-Ear-Kopfhörer hingegen profitieren von einer Schaltung namens iEMatch, die auch bei hohem Wirkungsgrad „rauschfreien“ Klang sicherstelle, so iFi Audio.

Preis iFI Audio xDSD: 599 Euro

