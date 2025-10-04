Drei digitale Reinigungskräfte auf einen Streich: iFi Audio bringt neue USB-Conditioner auf den Markt. Alle Modelle zielen auf höchste Signalreinheit in digitalen Audiosystemen – mit aktiver Rauschunterdrückung, galvanischer Trennung und intelligentem Erdungsmanagement.

iFi Audio Produkte: Vom Kabel bis zur All-in-One-Lösung

Mit der Vorstellung der drei neuen USB-Komponenten Omni USB, USB iPurifier Pro und Pulsar USB baut iFi Audio unter dem Label „SilentPower“ sein Portfolio an digitalen Optimierungslösungen weiter aus. Alle drei USB-Lösungen adressieren typische Störquellen im digitalen Audiobetrieb – darunter elektrische Erdschleifen, Hochfrequenzstörungen und Schwankungen in der USB-Stromversorgung.

iFi Pulsar USB – das USB-Kabel mit dem gewissen Extra

Das Modell iFi Pulsar USB versteht sich als fortschrittliches USB-Datenkabel mit vollständiger Trennung von Strom- und Datenleitungen. Es arbeitet mit einer aktiven Rauschunterdrückung sowie einer galvanischen Isolierung der Datenverbindung, wodurch Störungen im Übertragungspfad reduziert werden sollen. Entwickelt für Datenraten bis 10 Gbps, zielt das Kabel auf besonders störfreie Kommunikation mit USB-DACs oder Streamern.

iFi USB iPurifier Pro – die Erde im Blick

Mit dem USB iPurifier Pro folgt ein kompaktes USB-Zwischenglied, das sowohl galvanisch isoliert als auch aktiv unerwünschte Störsignale kompensiert. Eine Besonderheit stellt das integrierte „IsoGround“-System dar, das potenzielle Erdungskonflikte im USB-Audiobetrieb erkennen und beheben soll. Zielgruppe sind Anwender, die einen möglichst verlustfreien und störungsarmen Betrieb von USB-D/A-Wandlern oder Audiointerfaces sicherstellen möchten.

iFi Omni USB – anspruchsvoll

Das Flaggschiff der neuen „SilentPower“-Reihe ist der Omni USB, eine All-in-One-Lösung für anspruchsvolle Setups. Er kombiniert optische Isolierung, aktive Rauschfilterung und eine eigenständige Stromversorgung über einen integrierten Akku. Neben einer Schnellladefunktion bietet das Gerät eine Echtzeitüberwachung der USB-Datenverbindung und ein internes Taktsystem (GMT), das auf Wunsch durch eine externe Clock synchronisiert werden kann.

Verfügbarkeit und Preise

Alle drei USB-Conditioner sind ab sofort lieferbar und können über den Fachhandel oder direkt über den Webshop von WOD Audio bezogen werden. Die Preise:

iFi Audio Pulsar USB: 229 Euro

iFi Audio USB iPurifier Pro : 249 Euro

iFi Audio Omni USB: 899 Euro

Kontakt

WOD Audio

Westendstraße 1a

61330 Nidderau-Eichen



Telefon: +49(0)6187-900077

E-Mail: info@wodaudio.de

Web: https://www.wodaudio.com/