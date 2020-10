Bei iFi Audio geht es gerade Schlag auf Schlag in der Produktentwicklung. Nachdem in den letzten drei Monaten gleich drei neue Geräte – zwei Phonovorverstärker und ein Kopfhörerverstärker – vorgestellt wurden, kündigt der Hersteller nun einen neuen portablen DAC-Kopfhörerverstärker an.

Die technischen Highlights des iFi Audio Micro iDSD Signature

Der mit 4100 mW Ausgangsleistung deklarierte iFi Audio Micro iDSD Signature baut auf dem Erfolgsmodell iDSD DAC auf, wurde aber an vielen Stellen verbessert. Das betrifft unter anderem das Schaltungsdesign und die Bauteilqualität, außerdem erhielt der DAC einen neuen 4,4-mm-Pentaconn-Ausgang – ein Standard, der sich auch im Heimbereich mehr und mehr durchsetzt.

Die Stromversorgung erfolgt über einen internen Akku, je nach Kopfhörer und Betriebsart seien damit 6 bis 12 Stunden Spielzeit möglich, so der Hersteller. Bei den Wandlerchips setzt iFi Audio auf den Hersteller Burr/Brown – gleich zwei Chips in „Interleaved“-Konfiguration gelangen beim iFi Audio Micro iDSD zur Anwendung. Diese Konfiguration ermöglicht vier Paar Differenzsignale, also zwei pro Kanal. Daraus sollen ein besonders geringer Rauschpegel sowie eine höhere Kanaltrennung und Detailauflösung resultieren. Der D/A-Wandler verarbeitet PCM-Signale bis zu 32 Bit/786 kHz, DSD bis DSD 512, DXD und 2xDXD sowie MQA.

Drei Betriebsmodi (Turbo, Normal oder Eco) mit unterschiedlichen Klangqualitäten und Stromverbräuchen sind möglich, außerdem kommt der DAC mit mehreren wählbaren Digitalfiltern sowie speziellen DSP-Programmen für Extrabass und dreidimensionalen Klang.

Preis iFi Audio Micro iDSD Signature DAC/Kopfhörerverstärker: 699 Euro

Kontakt

WOD Audio

Westendstraße 1a

61330 Nidderau-Eichen



Telefon: +49(0)6187-900077

E-Mail: info@wodaudio.de

Web: https://www.wodaudio.com/