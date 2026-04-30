Bewährter Sound in Blau: Bowers & Wilkins Px8 S2 mit frischen Tönen

Bowers & Wilkins ist bekannt dafür, seine Kopfhörer regelmäßig um neue, stilvolle Farbvarianten zu erweitern – jetzt bekommt auch das Flaggschiff ein Update fürs Auge, nämlich der B&W Px8 S2.

Doppelt blau – Sie haben die Wahl

Bowers & Wilkins erweitert die Farbwelten des Px8 S2 – siehe auch unser ausführlicher Testbericht – um zwei neue Premium-Finishes. Der kabellose Over-Ear-Kopfhörer ist ab sofort in den Varianten Midnight Blue und Pearl Blue erhältlich und ergänzt damit die bisherigen Ausführungen Onyx Black, Warm Stone und McLaren Edition.

Auch die neuen Versionen setzen auf edle Materialien wie Nappaleder und farblich abgestimmte Aluminiumdetails. Mit den beiden neuen Farbvarianten wächst die Auswahl beim Px8 S2 auf insgesamt fünf Optionen.

Gleichzeitig baut Bowers & Wilkins seine ohnehin breite Palette weiter aus: Über alle Wireless-Kopfhörer und Earbuds hinweg stehen nun insgesamt 21 Modell- und Farbvarianten zur Wahl, heißt es aus Großbritannien.

Preis und Verfügbarkeit

Der Bowers & Wilkins Px8 S2 in Midnight Blue und Pearl Blue ist ab sofort erhältlich. Der Preis: 729 Euro.