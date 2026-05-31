Analog & digital: Ideon Audio Nous mit Best-of-Both-Worlds-Ansatz auf der High End Vienna

Ideon Audio nutzt den anstehenden Branchentreff in Wien für ein ordentliches Ausrufezeichen im digitalen Premium-Segment. Auf der High End 2026 bespielen die Athener Digitalspezialisten gleich zwei separate Vorführräume, um dem internationalen Publikum zwei gewichtige Premieren zu präsentieren. Neben der Europapremiere des Axiom DAC steht eine komplette und lang erwartete Neuentwicklung im Rampenlicht: Die quasi „dreigestirnige“ Digital-Plattform namens Nous feiert ihre offizielle Weltpremiere.

Digital + analog

Mit dem Nous bündelt Ideon Audio die drei Kernkompetenzen einer modernen digitalen Kette in einem einzigen Gehäuse. Das Gerät versteht sich als vollsymmetrischer D/A-Wandler, hochauflösender Netzwerk-Streamer und rein analoger Vorverstärker zugleich. Damit wollen die Griechen die typischen Schnittstellenprobleme, Masse-Inkonsistenzen und den Kabelsalat komplexer Multi-Box-Systeme umgehen.

Basisarbeit

Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Streaming-Lösungen, die auf modifizierten Standard-Computer-Plattformen basieren, wurde der Nous laut Hersteller von Grund auf als geschlossenes audiophiles Ökosystem entwickelt. Auf der Streaming-Seite unterstützt die Plattform gängige Netzwerke von Roon (via Roon Bridge) über UPnP und Audirvana bis hin zu Qobuz Connect, Spotify und AirPlay. Die hauseigene „Real-TimeCore“-Architektur soll dabei dafür sorgen, dass sämtliche Rechenressourcen des Prozessors strikt für die Bit-perfekte Audiowiedergabe priorisiert werden, um digitale Artefakte und Jitter zu minimieren.

Vollsymmetrisch

Dass die integrierte Vorverstärker-Sektion des Ideon Nous nicht nur ein praktisches Extra, sondern als analoges Kontrollzentrum für anspruchsvolle High-End-Ketten gedacht ist, unterstreicht der laut Ideon konsequent vollsymmetrische Aufbau von der Eingangsbuchse bis zum Ausgang. Eine digital gesteuerte, mit Blick auf den unmittelbaren Signalfluss aber analoge Pegelreglung übernimmt die Lautstärkeeinstellung. Neben den digitalen Schnittstellen (USB, optisch mit galvanischer Trennung, koaxial) verfügt das Gerät zudem über zwei vollsymmetrische – und ihre jeweiligen unsymmetrischen Pendants – analoge Eingänge für externe Quellen.

Power

Die Stromversorgung basiere auf einem üppig dimensionierten, volllinearen Netzteil, so die Pressemitteilung weiter. Zwei separate, speziell für den Nous gefertigte Ringkerntransformatoren versorgen die analogen und digitalen Schaltkreise strikt getrennt voneinander, um jegliche „Kreuzkontamination“ der sensiblen Baugruppen auszuschließen. Zeitgleich mit der Hardware spendiert Ideon Audio dem Streamingverstärker eine komplett neu gestaltete App-Oberfläche für die Musik- und Metadaten-Verwaltung.

Ideon Audio auf der High End Vienna

Auf Ebene 1, Raum 1.68, erleben Sie den brandneuen Ideon Nous, der übrigens rund 26.500 Euro kosten soll – und auf Ebene -2, Raum -2.41, die Europapremiere des Axiom DAC (siehe auch unsere Newsmeldung), gemeinsam mit Brodmann Acoustic.