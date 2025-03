Die Clock spielt bei der digitalen Musikwiedergabe eine wichtige Rolle, denn sie sorgt für den richtigen Takt, in dem die Daten verteilt und verarbeitet werden. CM-Audio weist in einer aktuellen Pressemitteilung darauf hin, dass alle, die das Thema interessiert, die Möglichkeit haben, Reclocker – Komponenten, die das digitale Signal vor der Weiterleitung an den D/A-Wandler neu takten – von Ideon Audio kostenlos zu Hause zu testen.

Neu getaktet, besserer Klang?

Der Hauptfeind einer gut klingenden digitalen Kette ist bekanntlich der Jitter – zeitliche Schwankungen der Taktfrequenz eines digitalen Audiosignals. Als Folge von Jitter können Verzerrungen auftreten und Details verschwimmen. Eine solche „unruhige“ Wiedergabe beeinträchtigt natürlich das Hörerlebnis.

Das Reclocker-Line-up von Ideon Audio

Eine Möglichkeit, dieses Problem in den Griff zu bekommen, ist das genannte Reclocking, also die Optimierung auf einen sehr genauen Takt, um dem Digital-Analog-Wandler ein möglichst jitterfreies Signal zur Verfügung zu stellen.

CM-Audio vertreibt den griechischen Hersteller Ideon Audio, von dem wir bereits einige Komponenten im Test hatten. Ideon hat fünf verschiedene Reclocker im Programm. Die Preisspanne reicht von 390 Euro für das Einstiegsmodell bis zu 21.000 Euro für das Flaggschiff – hier die Übersicht:

Ideon Audio 3R USB Renaissance Black Star: 390 Euro

Ideon Audio 3R Master Time: 3.700 Euro

Ideon Audio EOS Time: 6.200 Euro

Ideon Audio Absolute Time: 10.000 Euro

Ideon Audio Absolute Time Signature: 21.000 Euro

Den 3R Master Time hatten wir übrigens schon vor zwei Jahren im Test, zusammen mit dem D/A-Wandler Ideon Audio ION+.

Testpakete

„Hearing is believing“, lautet das Motto von CM-Audio, und sie wollen es beweisen: Wenn auch Sie sich für das Thema interessieren, können Sie sich die Reclocker von Ideon Audio im Rahmen des CM-Audio-Testpaket-Angebots zuschicken lassen und ganz in Ruhe in der eigenen Anlage ausprobieren. Wie das mit dem Testpaket genau funktioniert, erfahren Sie auf der Website von CM-Audio. Viel Spaß beim Testen und Hören!

Kontakt

CM-Audio – Studio Neuss (Nähe Düsseldorf)

Kölner Straße 48

41464 Neuss



Telefon: +49(0)2161-6782451

E-Mail: info@cm-audio.net

Web: https://www.cm-audio.net/