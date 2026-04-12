Ist denn DAC die Möglichkeit: Ideon Audio Axiom – D/A-Wandler der Superlative

Einen deutlich sechsstellig gepreisten D/A-Wandler – das ist etwas, das man nun wirklich nicht alle Tage sieht. Doch genau so ein fast konkurrenzloses Produkt kündigen die Digitalspezialisten Ideon Audio an. Der Name des Überfliegers: Ideon Axiom.

Reiner Klang – ganz ohne Zweifel

Der Anspruch des Ideon Audio Axiom ist grundlegender Natur, wie der Name ja schon nahelegt. Diesem will Ideon Audio mit einer Lösung gerecht werden, die nicht nur kostspielig, sondern auch immens aufwendig ist: Gleich drei Einzelgehäuse beherbergen die dafür notwendigen Funktionen.

Leistung satt: Der „Grid“ des Ideon Axiom

Los geht’s mit der Stromversorgung, die hier „Grid“ heißt: Der verbaute Trafo besitzt eine Leistungsaufnahme von 2000 VA, ein Wert, von dem so mancher Verstärker „träumen“ dürfte, und insgesamt kommen 19 separat regulierte, maximal rauscharme Versorgungsspannungen zum Einsatz. Mehrere voneinander isolierte Netzteile sollen verhindern, dass sich einzelne Sektionen gegenseitig beeinflussen.

Korrektes Timing: Ideon Axiom Chrono

Hier geht es digital rein, und zwar per USB, S/PDIF, und AES/EBU, wobei man bei Ideon Audio – wie ein separates Thesenpapier zur Pressemitteilung erklärt – ganz klar USB favorisiert.

Die Daten werden im Chrono-Modul des Axiom zunächst vollständig „neu organisiert“: Mehrstufige Isolation, proprietäre Signalverarbeitung und ein präzises Re-Clocking sollen dafür Sorge tragen, dass Timing-Fehlern und Jitter mehr oder weniger vollständig der Garaus gemacht wird.

Diese konsequente Vorarbeit folgt einem klaren Prinzip: Nur ein zeitlich exakt stabiles Signal kann überhaupt optimal gewandelt werden. Ideon spricht in diesem Zusammenhang von „Holistic Signal Governance“, also einer lückenlosen Kontrolle des gesamten Signalwegs. Erst wenn das Signal vollständig stabilisiert ist, wird es an die nächste Stufe des Axiom weitergereicht.

Wandlung: Die Engine des Ideon Axiom

Der eigentliche D/A-Wandler des Axiom ist wiederum eingebettet in eine besonders aufwendige Architektur der sogenannten „Engine“. Zum Einsatz kommt eine 16-kanalige Hybrid-DAC-Struktur im Dual-Mono-Aufbau. Mehrere parallel arbeitende Wandlungsstufen sorgen für hohe Linearität, geringes Rauschen und einen großen Dynamikumfang. Wichtig ist dabei: Diese Einheit arbeitet nicht isoliert, sondern erhält das bereits vollständig optimierte Signal aus der vorgeschalteten Signalzentrale Chrono.

Über eine dedizierte Verbindung – die sogenannte „Quantum Sync Interface“ – wird sichergestellt, dass jedes Sample mit maximaler zeitlicher Präzision ankommt. Hinzu kommt ein durchgängig proprietärer Ansatz: Firmware, Signalführung und analoge Ausgangsstufe des Ideon Axiom wurden vollständig im eigenen Haus entwickelt. Das Ziel ist eine möglichst kohärente Gesamtarchitektur ohne Kompromisse durch Standardlösungen. Das alles wird übrigens von einer eigenen App gesteuert – dem Ideon Director.

Technische Daten und Preis

Die technischen Daten des Ideon Axiom lesen sich beeindruckend. Die THD werden mit < -120 dB angegeben, der Signal-Rausch-Abstand mit > 138 dB und die Kanaltrennung mit > 130 dB. Ein belastbares Rack ist ebenso empfehlenswert (die drei Geräte bringen gemeinsam 132 Kilogramm (!) auf die Waage) wie ein gut gefülltes Bankkonto: 180.000 Euro verlangen die Griechen für den Ausnahme-DAC Ideon Axiom.