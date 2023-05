Der IAD-Vertrieb wird auf der High End in München (18. – 21. Mai 2023) eine Vielzahl von Herstellern und Marken vertreten. Angekündigt sind Neuheiten und Highlights unter anderem von Audiolab, Lumin, Quad und Wilson Benesch.

IAD-Marken – gut verteilt auf mehrere Locations

Die IAD-Vertriebsmarken bespielen sechs Locations auf der Münchner High End:

Im Atrium 4.1, Raum E121, sehen und hören Sie die Produkte von Soulnote .

. Im Atrium 4.2, Raum E224 erleben Sie die 9000er-Serie von Audiolab an Lautsprechern von Wharfedale .

. Im Raum E222 dürfen Sie sich auf Lautsprecher von Castle und Quad an Quad-Elektronik freuen, während …

und an Quad-Elektronik freuen, während … in Raum F229 Luxman auf Besucherinnen und Besucher wartet, unter anderem mit dem Plattenspieler PD-191A, der Vorstufe C-10X und dem Vollverstärker 509Z (siehe großes Teaserbild oben).

auf Besucherinnen und Besucher wartet, unter anderem mit dem Plattenspieler PD-191A, der Vorstufe C-10X und dem Vollverstärker 509Z (siehe großes Teaserbild oben). Und dann ist da noch im Atrium 4.2 der Hersteller Wilson Benesch zu finden – und zwar im Raum E225. Die Briten sollen, so die Pressemitteilung, neben ihren Highend-Lautsprechern weitere spannende Neuheiten im Gepäck haben.

zu finden – und zwar im Raum E225. Die Briten sollen, so die Pressemitteilung, neben ihren Highend-Lautsprechern weitere spannende Neuheiten im Gepäck haben. In Halle 2, Stand F12, wird sich Lumin präsentieren, Highlight ist die Vorführung der Streaming Bridge Lumin U2.

Fachbesucher und Pressevertreter können sich jederzeit bei IAD zu Terminanfragen oder Vorführungen melden, zudem gibt es ein Extraprogramm für die Fachbesuchertage.

Exklusive Fachbesucherpräsentationen

An den Fachbesuchertagen stellen Karl-Heinz Fink sowie Vertreter von Peak Consult und Soulnote ihre Messeneuheiten vor, und zwar am 18. Mai um 16 Uhr im Konferenzraum K1B. Weiter geht es am 19. Mai: Um 14 Uhr führt Entwicklerlegende Peter Comeau die Neuheiten des Herstellers Wharfedale vor (Raum E224, Atrium 4.2) – und um 16 Uhr wird Comeau neue Highlights von Quad präsentieren (ebenfalls Atrium 4.2, aber Raum E222).

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.iad-audio.de/