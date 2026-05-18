IAD reist mit spannenden Marken zur High End 2026 nach Wien

Erstmals öffnet die High End in Wien ihre Tore – und IAD nutzt die Premiere im Austria Center Vienna für einen besonders umfangreichen Messeauftritt. Zwischen britischer Lautsprechertradition, japanischem High-End und modernen Streaming-Konzepten will der Vertrieb anschaulich zeigen, wie vielseitig hochwertige Musikwiedergabe heute geworden ist.

IAD mit großem Auftritt

Während der gesamten Messetage wird das Team der IAD im Austria Center Vienna präsent sein und Besuchern einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Streaming, Verstärkertechnik, Lautsprecherbau und analoge Wiedergabe geben. Im Fokus stehen dabei nicht nur einzelne Produkte, sondern komplette Ketten und praxisnahe Vorführungen.

Bemerkenswert ist die enorme Bandbreite des gezeigten Portfolios: klassische Stereo-Komponenten treffen auf moderne Netzwerk-Audio-Lösungen, audiophile Analogtechnik auf zeitgemäße Digitalplattformen.

Von A bis Z: Diese Marken und Neuheiten zeigt IAD auf der High End 2026

AIM aus Japan konzentriert sich auf hochwertige Netzwerk- und Kabeltechnologie für anspruchsvolle Streaming-Systeme. Ziel ist eine möglichst stabile und störungsarme Signalübertragung. (Halle X2, Stand B00)

aus Japan konzentriert sich auf hochwertige Netzwerk- und Kabeltechnologie für anspruchsvolle Streaming-Systeme. Ziel ist eine möglichst stabile und störungsarme Signalübertragung. (Halle X2, Stand B00) Audiolab nutzt die Messe, um die erfolgreiche 9000er Serie weiter auszubauen. Gezeigt werden neue Komponenten rund um Streaming, DAC- und Verstärkertechnik, die klassische HiFi-Konzepte mit moderner Bedienung verbinden sollen. (Level 0, Raum 0.96)

nutzt die Messe, um die erfolgreiche 9000er Serie weiter auszubauen. Gezeigt werden neue Komponenten rund um Streaming, DAC- und Verstärkertechnik, die klassische HiFi-Konzepte mit moderner Bedienung verbinden sollen. (Level 0, Raum 0.96) Castle zeigt neue Lautsprecherentwicklungen mit traditioneller britischer Abstimmung und aufwendiger Gehäusefertigung. Der Fokus liegt auf wohnraumfreundlichen Konzepten mit klassischem HiFi-Charakter. (Level 0, Raum 0.96)

zeigt neue Lautsprecherentwicklungen mit traditioneller britischer Abstimmung und aufwendiger Gehäusefertigung. Der Fokus liegt auf wohnraumfreundlichen Konzepten mit klassischem HiFi-Charakter. (Level 0, Raum 0.96) Diapason präsentiert den neuen Referenzlautsprecher Didascalia in einem Setup mit Elektronik von Ars Sonum und analogen Laufwerken von Holborne. (Halle X3, Stand K04)

präsentiert den neuen Referenzlautsprecher Didascalia in einem Setup mit Elektronik von Ars Sonum und analogen Laufwerken von Holborne. (Halle X3, Stand K04) Leak bringt die neue Sandwich-Lautsprecherserie nach Wien und kombiniert sie mit dem Streaming-Transport TruStream sowie einem neuen Vollverstärker. Die Marke setzt weiterhin auf ihre charakteristische Mischung aus Retro-Design und zeitgemäßer Technik. (Level 0, Raum 0.96)

bringt die neue Sandwich-Lautsprecherserie nach Wien und kombiniert sie mit dem Streaming-Transport TruStream sowie einem neuen Vollverstärker. Die Marke setzt weiterhin auf ihre charakteristische Mischung aus Retro-Design und zeitgemäßer Technik. (Level 0, Raum 0.96) Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Lumin steht der neue Netzwerkplayer X2, flankiert von den hauseigenen AMP-Endstufen. Ergänzend wird mit dem N1 eine dedizierte audiophile Netzwerklösung vorgestellt, die Streaming-Systeme bereits auf Infrastrukturebene optimieren soll. (Level 0, Raum 0.95)

steht der neue Netzwerkplayer X2, flankiert von den hauseigenen AMP-Endstufen. Ergänzend wird mit dem N1 eine dedizierte audiophile Netzwerklösung vorgestellt, die Streaming-Systeme bereits auf Infrastrukturebene optimieren soll. (Level 0, Raum 0.95) Luxman bringt mehrere neue Referenz-Komponenten nach Wien, darunter die Monoblöcke B-100C, die Vorstufe C-10X sowie den neuen SACD-Player D-100C. Auch der neue Vollverstärker L-100C wird erstmals umfangreich vorgeführt. (Level 2, Raum 2.61)

bringt mehrere neue Referenz-Komponenten nach Wien, darunter die Monoblöcke B-100C, die Vorstufe C-10X sowie den neuen SACD-Player D-100C. Auch der neue Vollverstärker L-100C wird erstmals umfangreich vorgeführt. (Level 2, Raum 2.61) Im Rahmen der SOUNDSCLEVER-Präsentationen demonstriert Mission , wie sich bezahlbare HiFi-Systeme mit audiophilem Anspruch realisieren lassen. Zum Einsatz kommen Modelle der 778-Serie in Kombination mit Lautsprechern aus Wharfedales Diamond-Reihe. (SOUNDSCLEVER / Level 0)

, wie sich bezahlbare HiFi-Systeme mit audiophilem Anspruch realisieren lassen. Zum Einsatz kommen Modelle der 778-Serie in Kombination mit Lautsprechern aus Wharfedales Diamond-Reihe. (SOUNDSCLEVER / Level 0) Quad erweitert die aktuelle 3-Serie um neue Lautsprecherlösungen und zeigt, wie sich klassische britische Verstärkerkonzepte mit modernen Lautsprechern zu stimmigen Gesamtsystemen kombinieren lassen. (Level 0, Raum 0.96)

erweitert die aktuelle 3-Serie um neue Lautsprecherlösungen und zeigt, wie sich klassische britische Verstärkerkonzepte mit modernen Lautsprechern zu stimmigen Gesamtsystemen kombinieren lassen. (Level 0, Raum 0.96) Silent Angel zeigt Lösungen rund um audiophile Netzwerk-Infrastruktur – von Musikservern und Streamern bis hin zu speziell optimierten Netzwerkkomponenten für hochwertige Digitalanlagen. (Halle X5, Stand T15)

zeigt Lösungen rund um audiophile Netzwerk-Infrastruktur – von Musikservern und Streamern bis hin zu speziell optimierten Netzwerkkomponenten für hochwertige Digitalanlagen. (Halle X5, Stand T15) Soulnote zeigt die neue Referenz-Phonostufe E-3MC in einem komplett analogen Setup mit Vor-/Endstufen-Kombination P-3 und M-3X. Als Quelle dient der neue Thorens TD 124 DD Exclusive. (Level 1, Raum 1.16)

zeigt die neue Referenz-Phonostufe E-3MC in einem komplett analogen Setup mit Vor-/Endstufen-Kombination P-3 und M-3X. Als Quelle dient der neue Thorens TD 124 DD Exclusive. (Level 1, Raum 1.16) Wharfedale präsentiert neue Modelle innerhalb der beliebten Heritage-Serie, darunter einen in Großbritannien gefertigten Referenzlautsprecher. Zusätzlich feiert eine neue Subwoofer-Generation ihre Messepremiere. (Level 0, Raum 0.96)

präsentiert neue Modelle innerhalb der beliebten Heritage-Serie, darunter einen in Großbritannien gefertigten Referenzlautsprecher. Zusätzlich feiert eine neue Subwoofer-Generation ihre Messepremiere. (Level 0, Raum 0.96) Wilson Benesch zeigt Lautsprecher der Fibonacci Series, kombiniert mit dem Infrasonic Generator IGx zur Erweiterung des Tieftonbereichs bis 12 Hertz. Darüber hinaus werden neue analoge Laufwerke und Tonarme präsentiert. (Level 2, Raum 2.32)

zeigt Lautsprecher der Fibonacci Series, kombiniert mit dem Infrasonic Generator IGx zur Erweiterung des Tieftonbereichs bis 12 Hertz. Darüber hinaus werden neue analoge Laufwerke und Tonarme präsentiert. (Level 2, Raum 2.32) Neben hochwertigen Kabeln und Signalverbindungen zeigt Zavfino auch eigene Plattenspieler- und Tonarmkonzepte. (Halle X2, Stand B06)

Zusätzlich wird auch Peter Comeau, Director of Acoustic Design bei IAG, persönlich vor Ort sein und verschiedene Produktneuheiten sowie technische Konzepte erläutern.

Die High End 2026 findet vom 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna statt. Donnerstag und Freitag sind Fachbesuchertage, Samstag und Sonntag öffnet die Messe ihre Türen für alle Musik- und HiFi-Begeisterten.