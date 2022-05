Die IAD GmbH mit Sitz in Korschenbroich wird während der High End in München mit einer Vielzahl spannender Komponenten und Lautsprecher am Start sein – unter anderem sind die Marken Leak, Wharfedale, Mission, Castle Windsor, Wilson Benesch und Luxman mit von der Partie.

Luxman L-507Z – Europa-Premiere

Luxman wird erstmals in Europa den neuen Vollverstärker L-507Z (großes Bild oben) präsentieren. Er ist mit einer neuen Schaltungstechnologie namens LIVES1.0 ausgestattet, die für einen noch reineren und verzerrungsärmeren Sound sorgen soll. Die Class-A/B-Endstufen bringen eine Ausgangsleistung von 220 Watt an 4 Ohm pro Kanal – und eine aufwendig konzipierte Lautstärkeregelung soll für eine besonders präzise Kontrolle des Pegels verantwortlich zeichnen.

Mission 770 und Castle Windsor – Britische Baukunst

Erlesene Lautsprecher aus Großbritannien werden ebenfalls geboten. So gibt es den neuen kompakten Monitor Mission 770 sowie die Castle Windsor Earl und Duke zu sehen.

Am ersten Messetag, dem 19. Mai, sind die Entwicklerlegenden Karl-Heinz Fink (Castle Windsor) und Peter Comeau (Mission) persönlich vor Ort, um über die Entwicklung ihrer Modelle aus dem Nähkästchen zu plaudern.

Weiteres Highlight – Wilson Benesch

Last, but not least, gibt es die Weltpremiere der Wilson Benesch Omnium zu erleben. Als Appetithappen könnten Sie sich einmal unser Special über Wilson Benesch bei Fidelity zu Gemüte führen.

Alles das, und noch viel mehr, gibt es im Atrium 4.2, Raum E224 bei der High End 2022 in München; Wilson Benesch ist mit eigenem Messeauftritt in Raum C114 im Atrium 3.1 vertreten.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: play@audiolust.de

Web: https://www.audiolust.de/