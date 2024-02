Der im hessischen Viernheim ansässige Fachhändler Home Tech Plus lädt alle Interessierten zu einer Heimkinovorführung der Superlative ein. Unter anderem gibt es einen seltenen Lautsprecher-Prototypen des Herstellers Grand Acoustics live zu erleben.

Home Tech Plus: „Musik hören, sehen und verstehen“

Die audiophile Hörsession zeigt Stereo- und Filmton besonderer Güte. Dazu kommen erlesene Komponenten zum Einsatz: Als Zuspieler fungieren der High-Resolution-Streamer Naim NSS 333 und der All-in-One-Player Block HD 120. Die Verstärkung überlässt man bei Home Tech Plus komplett der Marke Rotel/Michi – hier trifft die Vorstufe Michi P5 (ausführlicher fairaudio-Testbericht) auf gleich sechs Rotel-Michi-Endstufen.

Lautsprecher-Prototyp von Grand Acoustic

Highlight soll aber vor allem ein Lautsprecher-Prototyp des Herstellers Grand Acoustic sein. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine Pearl Cabasse auf Steroiden, entpuppt sich als 12-Zoll-Koaxialsystem, um welches sich mehrere Hochleistungsbasstreiber versammeln. Dieser Ausnahmelautsprecher ist so neu, dass er noch nicht mal einen Namen – oder gar eine Bepreisung – hat. Was wir noch wissen: Die Schallwandler sind stolze 2,65 Meter hoch. Es dürfte also spannend werden …

Bitte anmelden …

Achtung: Home Tech Plus bittet um verbindliche Online-Buchung (hier klicken) – es werden ausschließlich Personen eingelassen, die vorher reserviert haben.

Wann?

Freitag, 01.03.2024, 18 – 21 Uhr

Wo?

Home Tech Plus

Anne-Frank-Str. 8 | 68519 Viernheim

Kontakt

Home Tech Plus GmbH

Anne Frank Straße 8

68519 Viernheim

Deutschland

Telefon: +49(0)6204-92 98-035

E-Mail: info@hometech.plus

Web: https://www.hometech.plus/