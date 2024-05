Der Viernheimer Fachhändler Home Tech Plus kündigt zwei Veranstaltungen an, die sich ausnahmsweise nicht primär um HiFi drehen, sondern um Musik. Es geht um die Kultgruppe Queen, präsentiert werden Songs und Perlen, die man nicht so oft gehört hat.

Home Tech Plus: Ganz ohne „Bohemian Rhapsody“

Fragt man Musikfreunde aus aller Welt nach Top-Hits von Queen, dann werden wohl die meisten „Bohemian Rhapsody“, „We will rock you“ und vielleicht noch „Radio Gaga“ nennen. Auf der anderen Seite hat die Band unter anderem stolze 15 Studioalben veröffentlicht – da müssten also noch deutlich mehr Hits schlummern.

Die Events von Home Tech Plus richten einen Blick auf die weniger gespielten beziehungsweise komplett unbekannten Songs der außergewöhnlichen Rockformation. Und da bei Home Tech Plus erstklassige HiFi-Elektronik und Lautsprecher verkauft werden, dürfte der gute Sound nicht zu kurz kommen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Die Veranstaltungen im Überblick:

Freitag, 07.06.2024, 18 – 21 Uhr: Queen in den 1970ern

Freitag, 05.07.2024, 18 – 21 Uhr: Queen in den 1980ern und danach

Aufgrund der begrenzten Platzkontingente bittet der Veranstalter um eine verbindliche Buchung über das Ticketsystem unter https://www.hometech.plus/events.

Kontakt

Home Tech Plus GmbH

Anne Frank Straße 8

68519 Viernheim

Deutschland

Telefon: +49(0)6204-92 98-035

E-Mail: info@hometech.plus

Web: https://www.hometech.plus/