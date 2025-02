Der im hessischen Viernheim ansässige Fachhändler Home Tech Plus lädt alle Interessierten zu einem spannenden Wochenende ein: Es dreht sich natürlich um Musik – und vor allem um die Komponenten und Lautsprecher der Kultmarke Technics.

Home Tech Plus „Musik-Frühling 2025“ – der Freitag

Der Musikfrühling von Home Tech Plus ist am zweiten Märzwochenende zu erleben. Am Freitag wird eine musikalische Weltreise mit Reiner Pohl geboten. Pohl ist Hifi-Urgestein, Vinylspezialist bei Technics – und er wird Sie mitnehmen auf eine musikalische Reise über die Länder und Kontinente hinweg.

Und damit sich auch das richtige Feeling einstellt, wird Reiner Pohl die wichtigsten Stationen der Reise mit passender Musik aus seiner reichhaltigen Vinylsammlung begleiten. Zu hören ist die Musik auf einer reinen Technics-Kette, bestehend aus dem Plattenspieler SL-1000 R (siehe Aufmacherbild), dem Vollverstärker SU-R 1000 sowie dem legendären Dreiwegehorn SB-E 100-XG, das erstmals 1979 vorgestellt wurde und hier in einer vom Lautsprecherpapst Andreas Brusberg modernisierten Form aufspielen darf.

„Open House“ am Samstag

Samstagvormittag geht es weiter: Michael Hirsch von Home Tech Plus und sein Team präsentieren (weitere) Highlights aus dem Hause Technics, zum Beispiel die neuen Wireless-Lautsprecher SC-CX 700, die uns auch schon im Test überzeugten.

Wie viel?

Der Eintritt für den Freitagabend beträgt 19 Euro inklusive Getränke und kulinarischer Schmankerln, am Samstag ist der Eintritt frei.

Wann?

Freitag, 07.03.2025, 18 – 21 Uhr

Samstag, 08.03.2025, 11 – 16 Uhr

Wo?

Home Tech Plus

Anne-Frank-Str. 8 | 68519 Viernheim

Kontakt

Home Tech Plus

Anne Frank Straße 8

68519 Viernheim

Deutschland

Telefon: +49(0)6204-92 98-035

E-Mail: info@hometech.plus

Web: https://www.hometech.plus/