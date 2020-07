In Slowenien beheimatet ist der Hersteller Holbo, gegründet von Boštjan Holc. Schwerpunkt des Holc’schen Schaffens sind Schallplattenspieler, die er schon seit mehr als 15 Jahren entwickelt. Holc ist Verfechter des Tangentialtonarms und der Luftlagerung – und mit seinem Holbo Turntable hat er dieses Konzept wohnraumtauglich gemacht: Die externe Luftpumpe, die den dazu notwendigen Druck aufbaut, laufe nämlich absolut geräuschlos, heißt es in einer Pressemitteilung des österreichischen Distributors hifi-welt, der für den Deutschland- und Österreich-Vertrieb des Plattenspielers verantwortlich zeichnet.

Der Holbo Turntable verfügt sowohl in Bezug auf den Aluminium-Plattenteller als auch auf den Tonarm über eine Luftlagerung. Dadurch soll vermieden werden, dass sich klangrelevante mechanische Teile im Betrieb berühren, was zu Mikrovibrationen und mechanischer Reibung führt. In Kombination mit dem Tangentialtonarm, der konstruktionsbedingt Spurfehlerwinkel vermeidet, sollen sich eine besonders hohe Kanaltrennung bzw. ein hoher Kanalgleichlauf sowie eine ausgezeichnete Mikrodynamik ergeben.

Der Tonarm besteht aus einer Alu-Carbon-Legierung mit einer geringen effektiven Masse von 7,5 Gramm. Einstellbar sind Azimut, vertikale und horizontale Ausrichtung sowie der Vertical Tracking Angle (VTA) – dadurch ist der Tonarm mit vielen unterschiedlichen Systemen einsetzbar.

Zusätzlich ruht der riemengetriebene Plattendreher auf höhenverstellbaren, schwingungsisolierenden Füßen. Die Drehzahl kann elektronisch auf 33 1/3 oder 45 U/min eingestellt werden.

Preis Holbo Turntable Tangentialplattenspieler: 6.500 Euro

