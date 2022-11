Der Bielefelder Fachhändler „Hört sich gut an“ öffnet am dritten Novemberwochenende seine Türen: Stargäste sind die Lautsprecher der Serien KEF Reference Meta und Blade Meta – ebenfalls anwesend sind auch Produktspezialisten von KEF, die sich neugierigen Fragen gerne stellen.

KEF Metamaterial: Was ist das Besondere?

Sowohl die Vertreter der KEF-Reference-Meta-Serie als auch die der Blade-Meta-Serie setzen auf eine spezielle Technologie, die man bei KEF „Metamaterial“ nennt. Ziel der Technologie ist es, die rückseitig abgestrahlte Energie der Lautsprecherchassis möglichst stark zu unterdrücken, um unerwünschten Verzerrungen und Resonanzen den Garaus zu machen. Wer mehr über die Technologie erfahren möchte, der kann in unserer Newsmeldung vom September 2020 nachlesen, als KEF die Meta-Technologie erstmals vorstellte.

Die Reference-Meta-Serie besteht aus den großen Flaggschiff-Standlautsprechern KEF Reference 5 Meta und KEF Reference 3 Meta, der kompakten Reference 1 Meta sowie den Centerlautsprechern Reference 4 und Reference 2 Meta. Hier gibt’s eine eher klassische und kantige Optik. In der Blade-Kleinserie wiederum gibt es die beiden Standmodelle KEF Blade One und Blade Two, das Design ist deutlich futuristischer – mit geschwungenen schlanken Formen und seitlich angebrachten Tieftönern.

„Hört sich gut an“ verspricht gute Musik, beste Laune und einen fruchtbaren Austausch mit Fachleuten und Gleichgesinnten. Allerdings bittet das Team um eine vorherige Online-Reservierung, denn man rechnet mit vielen Interessenten.

Die Termine:

Freitag, 18.11.2022, 14 – 19 Uhr

Samstag, 19.11.2022, 10 – 15 Uhr

Kontakt

Hört sich Gut an GmbH

Zimmerstraße 8

33602 Bielefeld



Telefon: +49(0)521 - 130226

E-Mail: voice@hsga-gmbh.de

Web: https://www.hsga-gmbh.de/