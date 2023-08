„Hört sich gut an“ präsentiert die B&W 800 Serie D4 | News fairaudio

Der Fachhändler Hört sich gut an (HSGA) mit Sitz in Bielefeld lädt kurzfristig zu einem Event ein, das allen Freunden der britischen Lautsprecherschmiede Bowers & Wilkins das Herz höher schlagen lassen dürfte – es gibt eine spannende technische Präsentation und musikalische Vorführung zu erleben.

B&W 800 Serie Diamond D4: Was wird geboten?

Nicht weniger als „ein Abend voller Leidenschaft für Technologie und Musik“ – so heißt es in der Pressemitteilung von Hört sich gut an. Sie haben die Möglichkeit, die Lautsprecher der 800 Serie Diamond D4 in Aktion zu erleben. Übrigens: fairaudio hatte bereits das Vergnügen mit den Kompaktlautsprechern der Flaggschiffserie von Bowers & Wilkins: Lesen Sie hier unseren ausführlichen Testbericht über die B&W 805 D4.

Neben dem HSGA-Team ist auch das B&W-Urgestein Ulf Soldan (siehe Aufmacherbild) vor Ort: Er steht zu technischen und praktischen Fragen Rede und Antwort und kennt, wie wir auch bei fairaudio erfahren durften, das Portfolio von Bowers & Wilkins inklusive aller Details wie seine Westentasche.

Achtung: Aufgrund der erwarteten hohen Nachfrage bittet HSGA um Anmeldung per Telefon oder E-Mail (siehe Kontaktdaten unten). Wir wünschen viel Vergnügen!

Wann?

Donnerstag, 10.08.2023 – ab 18 Uhr

Kontakt

Hört sich Gut an GmbH

Zimmerstraße 8

33602 Bielefeld



Telefon: +49(0)521 - 130226

E-Mail: voice@hsga-gmbh.de

Web: https://www.hsga-gmbh.de/