Der Bielefelder HiFi-Händler Hört sich gut an (HSGA) kündigt in einer aktuellen Mitteilung gleich drei interessante Termine für kommenden Monat an:

Am Freitag, 1.3.2019 von 14.00-19.00 Uhr und Samstag, 2.3.2019 von 10.00-15.00 Uhr werden bei Hört sich gut an die Produkte der Marke Linnenberg vorgestellt – gut, dass zu diesem Termin auch der Entwickler Ivo Linnenberg sowie der deutsche Vertrieb Len-Hifi beziehungsweise Björn Kraayvanger zugegen sein werden und alle Fragen beantworten können. „Die Linnenberg Geräte gelten in Insiderkreisen seit Langem als Geheimtipp. Mit viel Liebe zum Detail und absolutem Qualitätsanspruch an die verwendeten Materialien entwickelt Ivo Linnenberg seine Geräte. Derzeit sicherlich das bekannteste ist der DAC Linnenberg Telemann“, so die Pressemitteilung zum kommenden Workshop. Als Neuvorstellung werden die Endstufen Linnenberg Liszt Stereo und Widor sowie der Referenz-D/A-Wandler Satie in Bielefeld zu erleben sein.

Am Donnerstag, den 14.03.2019 lädt HSGA ab 17:30 Uhr zu einer besonderen „musikalischen Abendveranstaltung“ ein: Ulf Soldan, Produktmanager bei B&W, wird alles Wissenswerte über die neue B&W 600er-Serie und deren Unterschiede zur 700er-Baureihe in einer Präsentation darstellen. Anschließend findet eine ausgiebige Hörsession statt.

Tags drauf geht es weiter: Das Bielefelder HiFi-Studio lädt am Freitag, den 15.3.2019 zwischen 14.00-19.00 Uhr sowie am Samstag, den 16.3.2019 von 10.00-15.00 Uhr Phono-Interessierte dazu ein, sich über die Neuheiten bei Clearaudio ein Bild zu machen: Vorgestellt werden die neue Plattenwaschmaschine Clearaudio smart matrix SILENT, die Akkustromversorgung smart power 12V (für die Lautwerke Concept und Performance DC) sowie der „Concept active“ – dahinter verbirgt sich ein Concept-Laufwerk mit integrierten SE-Class-A-Phonoverstärker und Kopfhörerverstärker.

Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist nicht erforderlich – der Eintritt kostenlos.

Kontakt

Hört sich Gut an GmbH

Zimmerstraße 8

33602 Bielefeld



Telefon: +49(0)521 - 130226

E-Mail: voice@hsga-gmbh.de

Web: https://www.hsga-gmbh.de/