Hörbücher und ihre Wirkung

Hörbücher zeichnen sich nicht nur durch ihre Vielfalt und ihren Facettenreichtum aus, sondern bieten im Alltag entscheidende Vorteile: Sie ermöglichen es, in den Genuss unterschiedlichster Literatur zu kommen, ohne diese Werke jedoch tatsächlich selbst lesen zu müssen. Beim Joggen, Spazieren, Aufräumen oder einfach Tagträumen können sich Literaturbegeisterte über Kopfhörer und per Knopfdruck das jeweilige ausgewählte Werk anhören. Doch Hörbücher bieten viel mehr, als lediglich einen weiteren Zugang zur Literatur darzustellen. Durch den Einsatz verschiedener Tonlagen, Betonungen, Geräusche und nicht selten auch Musik werden Fantasien und Vorstellungen angeregt und bereichert. Hörbücher erlauben es, nicht nur zu träumen, sondern die Gegenwart gänzlich zu vergessen.

Die Anzahl der Anbieter von Hörbüchern wächst stetig. Doch anhand welcher Kriterien kann eine Entscheidung für oder gegen eine diesbezügliche Plattform getroffen werden?

Wesentlich ist in jedem Fall die Auswahl. Je größer die Auswahl, desto mehr Interessensgruppen können mit dem Angebot zufriedengestellt werden. Ob historische Romane, Fachliteratur, Komödien, Ratgeber oder Klassiker – sämtliche Bereiche müssen von einem guten Anbieter abgedeckt werden. Denn Leseinteressen sind weder in Stein gemeißelt noch immer einen bestimmten Bereich zuzuordnen. Um langfristig erfolgreich zu sein, muss daher eine Vielfalt für Interessierte zur Auswahl stehen. Auch müssen jegliche Altersgruppen abgedeckt werden, sodass keinesfalls auf Kinder- oder Jugendbücher vergessen werden darf.

Abonnenten sollten nicht nur hören, was sie wollen, sondern auch wo sie wollen. Ob beim Autofahren, in der Natur oder vor dem Schlafengehen – Hörbücher können stete Begleiter sein. In diesem Zusammenhang spielen in jedem Fall auch Kopfhörer eine große Rolle, da deren Qualität darüber entscheidet, inwiefern Umweltgeräusche wahrgenommen oder ausgeblendet werden können. Dieser Aspekt sollte nicht vernachlässigt werden, da er das Hörerlebnis entscheidend beeinflusst.

Die Kopfhörer können jedoch keine mangelnde Tonqualität beschönigen. Hörbücher übersteigen die zeitliche Dauer von Musikalben bei Weitem. Gleichzeitig benötigen sie dadurch mehr Speicherplatz. Da es jedoch nicht zielführend ist, mit wenigen Hörbüchern den gesamten Speicherplatz einzunehmen, hat der Anbieter Audible ein sprachoptimiertes Format entwickelt: das AAX-Format. Dies lässt eine weitaus größere Anzahl an Hörbücher mit einem viel geringeren Speicherplatz zu. Hinsichtlich der Tonqualität bietet Audible seinen Abonnenten vier Qualitätsstufen an. Es wird zwischen Format 3, Format 4, AAX und AAX+ unterschieden, die sich nicht nur in Hinblick auf Qualität, sondern auch stündliche Downloadmenge unterscheiden. Im Zeichen der Nutzerfreundlichkeit sind diese Formate mit mehr als über 500 MP3-Playern, Handys und sonstigen Geräten, die zum Abspielen in Frage kommen, kompatibel. Hierbei ist es auch irrelevant, ob es sich um Android-, Windows- oder Apple-Produkte handelt. Die präferierte Qualitätsstufe kann darüber hinaus mit wenigen Klicks ausgewählt werden. Bei manchem Anbieter rückt die Tonqualität in den Hintergrund und nimmt nur einen geringen Stellenwert ein. Ein Buch zeichnet sich gewiss durch seinen Inhalt aus, ein Hörbuch muss jedoch sowohl inhaltlich als auch in Hinblick auf die Tonqualität bestehen, um seine Vorteile entfalten zu können.

Ein weiterer zentraler Punkt bei den verschiedenen Angeboten von Hörbüchern, den es zu beachten gilt, wird durch eine leichte Handhabe dargestellt. Hörbücher ermöglichen Flexibilität. Sobald der Wunsch besteht, ein Hörbuch zu beginnen oder fortzusetzen, soll dieses Vorhaben innerhalb kürzester Zeit in die Tat umgesetzt werden können. Auf das Aufrufen einer Homepage oder gar das Suchen von Titel und eventuell auch Stelle, die zuletzt gehört wurde, soll daher nicht allzu viel Zeit verschwendet werden. Aus diesem Grund sind Anbieter, die maßgeschneiderte Apps anbieten, zu bevorzugen. Mit wenigen Klicks kann sofort das zuletzt gehörte Hörbuch abgerufen und fortgesetzt oder ein neues Hörbuch gefunden werden. Hierbei spielt es auch keine Rolle, ob mit einem anderen Gerät das Hörbuch weitergehört wird als zuvor, da sämtliche Informationen über die Verknüpfung mit dem Account aktualisiert und synchronisiert werden.

Audible gibt als Marktführer potenziellen Kunden die Möglichkeit, einen Testzeitraum von 30 Tagen kostenlos in Anspruch zu nehmen. Bei Amazon Prime Kunden verdoppelt sich dieser Zeitraum. Anschließend besteht die Möglichkeit, für 9,95 Euro im Monat das Angebot auch zukünftig in Anspruch zu nehmen. Auf Kündigungsfristen verzichtet Audible. Studenten erhalten zudem sechs Monate lang einen Rabatt von 50 Prozent.