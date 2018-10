Der zwischen Stuttgart und Heilbronn gelegene HiFi-Händler KellerHome lädt zu einem weiteren seiner sogenannten Relax Days ein. Das Thema lautet: „Musikserver, Streaming und Multiroom mit Highlights von Naim sowie Lautsprechern aus KEFs neuer R-Serie“.

Die britische Traditionsmarke Naim ist neu im Portfolio von KellerHome – im Rahmen des kommenden Events sollen die Vorzüge des Herstellers näher gebracht werden. Digitales Abspielen von Musik in allen Varianten werde mit Naim-Komponenten zuverlässig und intuitiv bedienbar umgesetzt, so Peter Laitenberger von KellerHome. Mit den Naim-Modellen Nova, Star und Atom aus der Uniti-Serie treffe schickes Design und hochwertige Technik auf echten High-End-Klang. Und wer seine Musik nicht nur im Wohnzimmer genießen möchte, finde mit Naims Mu-So-Serie das Passende, denn Naim Mu-So und Mu-So Qb können als streamingfähige Aktivlautsprecher problemlos auf die gleiche Musik zugreifen wie etwa die Uniti-Geräte im Hauptraum. Alle Naim-Geräte lassen sich zudem bequem über eine gemeinsame App steuern.

Von KEFs neuer Boxenfamilie, der R-Serie (siehe Bild oben, wir berichteten), verspricht man sich bei KellerHome ebenfalls so einiges. Bei den aktuellen KEF-R-Modellen R11, R7, R5 und R3 sei nämlich viel von der größeren Reference-Familie des Herstellers abgeschaut worden – was sich klanglich bezahlt mache. Auch in Sachen Verarbeitung und Finish hätten die Engländer noch eine Schippe draufgelegt, so Laitenberger. Doch letztlich lässt sich der Klang nur selbst beurteilen – und genau dabei will KellerHome mit der kommenden, inzwischen elften Relax-Day-Veranstaltung behilflich sein.

Wann?

Freitag, 19. Oktober von 15:00 bis 19:00 Uhr

Samstag, 20. Oktober von 10:00 bis 14:00 Uhr

Kontakt

KellerHome

Obere Seewiesen 28

71711 Steinheim-Höpfigheim



Telefon: +49(0)7144 - 89591-00

E-Mail: info@kellerhome.de

Web: www.kellerhome.de