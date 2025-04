Panasonic bringt ein neues Radio an den Start: Das RF-D40 empfängt Musik via DAB+, FM und Internet – zugespielt werden kann aber auch per Bluetooth oder USB 3.0. Alles das gibt’s in Stereo mit Fernbedienung und Farbdisplay.

Holz, Aluminium, Stereo …

Das neue Panasonic-Radio kommt im klassischen Radio-Design, das mit kompaktem Holzgehäuse (268×160×108 mm – B×H×T) und gebürsteter Aluminium-Blende aufwartet. Mit seinen beiden Vollbereichstreibern ist das RF-D40 als Stereolösung konzipiert – bei einer Gesamtverstärkerleistung von 6 Watt (RMS).

Allzeit empfangsbereit

Klassischer terrestrischer Rundfunk lässt sich digital via DAB+ und analog über FM/UKW empfangen. Alternativ kann überdies per Bluetooth (5.3) zugespielt werden – oder von USB-Speichermedien, die ebenfalls Anschluss finden. Die USB-Buchse auf der Rückseite des Panasonic-Radios eignet sich außerdem zum Aufladen der Akkus kompatibler Gerätschaften.

Weitere Features

Das knapp anderthalb Kilogramm wiegende Panasonic RF-D40 ist mit einem dimmbaren 6-cm-Farbdisplay ausgestattet. Ein Wecker mit zwei Weckzeiten und ein Sleep Timer sorgen für weitere Einsatzmöglichkeiten und die mitgelieferte Fernbedienung für zusätzlichen Komfort. Gleiches gilt für die je 30 Voreinstellungen für Internetradio/Podcasts sowie DAB+/UKW-Radio. Die integrierte Podcast-Funktion lässt sich auch unabhängig vom Smartphone aktivieren.

Verfügbarkeit & Preis

Erhältlich ist das neue Radio Panasonic RF-D40 ab sofort – zum Preis von 129 Euro.

