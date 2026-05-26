HIGH END Vienna 2026: Konzerte & Sonderausstellungen

Bald ist es so weit: Die HIGH END schlägt 2026 bekanntlich erstmals ihre Zelte in Wien auf – und nutzt den Neustart im Austria Center Vienna für zahlreiche Erlebnisformate rund um Musik, Kopfhörer, Gaming, Start-ups und audiophile Live-Momente.

Alles dreht sich um Musik!

Ein besonderes Highlight erwartet Besucher am Samstagabend der Messe. Markenbotschafterin Dominique Fils-Aimé steht am 6. Juni 2026 gemeinsam mit ihrer Band live auf der Bühne im Austria Center Vienna.

Bodenständig

Das erfolgreiche Messeformat SOUNDSCLEVER wird in Wien fortgeführt. Hier zeigen verschiedene Hersteller komplette, sofort spielbereite HiFi-Anlagen unterhalb der 5.000-Euro-Grenze. Ziel ist es, audiophilen Klang auch für Einsteiger und ambitionierte Musikliebhaber zugänglich und nachvollziehbar zu machen – ohne dabei auf hochwertige Komponenten oder musikalische Qualität verzichten zu müssen. Eine Initiative, die wir nur unterstützen können, denn die sorgfältige Paarung von Komponenten und Lautsprechern macht es auch zum überschaubaren Kurs möglich, echtes High End zu erleben.

Direkt auf die Ohren

Auch Kopfhörerfans werden wieder mit einer Sonderausstellung bedacht: Die WORLD OF HEADPHONES bündelt in Halle X4 zahlreiche Hersteller und Marken an einem zentralen Ort. Besucher können unterschiedlichste Modelle direkt vergleichen und ausprobieren – von kompakten Alltagslösungen bis zu audiophilen Referenzkopfhörern. Mehr als 74 Marken haben sich bereits angekündigt.

Verspielt

Direkt angrenzend erweitert die GAMING ZONE das Konzept um ein jüngeres und interaktives Publikum. Hier treffen hochwertige Audiotechnik und moderne Gaming-Setups aufeinander. Besucher können aktuelle Systeme ausprobieren, verschiedene Kopfhörer vergleichen und erleben, welchen Einfluss hochwertige Klangwiedergabe auch im Gaming-Bereich besitzt. Entwickelt wird das Konzept erneut gemeinsam mit dem Team von konsolenfan.de.

Gut versorgt

Mit der IPS – International Parts + Supply bleibt zudem die etablierte Zuliefermesse Bestandteil der HIGH END. In Halle X2 präsentieren Hersteller und Zulieferer Komponenten, Bauteile und Dienstleistungen rund um die Audiobranche. Die Kooperation mit der ALTI Association wird 2026 fortgeführt und soll die internationale Bedeutung der IPS weiter stärken.

Young (aber nicht forever)

Darüber hinaus setzt die HIGH END Vienna 2026 auf die Förderung junger Unternehmen. In der Start-up-Area im Hauptgebäude erhalten Newcomer der Audioindustrie die Möglichkeit, innovative Technologien und frische Produktideen einem internationalen Publikum vorzustellen.

High End 2026

Wann?

4. bis 7. Juni 2026

Donnerstag – Samstag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 bis 16:00 Uhr

Donnerstag und Freitag nur für Fachbesucher

Wo?

ACV Vienna

Bruno-Kreisky-Platz 1 | A-1220 Wien