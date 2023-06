Einen Pflichttermin für Freunde des hochwertigen Kopfhörermusikgenusses gilt es im Kalender anzustreichen – und zwar die World of Headphones, die am 12. und 13. August 2023 in der altehrwürdigen Zeche Zollverein in Essen abgehalten wird. Hier dreht sich alles um tragbare Audio-Gerätschaften.

World of Headphones: Programm und Aussteller

Bisher war die World of Headphones eine Sonderausstellung der High End in München. Nun wird sie erstmals ausgekoppelt als eigenständiges Event. Wie die High End Society mitteilt, soll die World of Headphones das gesamte Programm der mobilen Musikwiedergabe abbilden. Ganz gleich, ob Sie kabelgebunden oder per Bluetooth hören, ob Sie kompakte In-Ears oder ausladende Over-Ear-Magnetostaten bevorzugen: Eine große Vielfalt an Händlern, Vertrieben und Herstellern wird spannendes Equipment zeigen. Natürlich darf hier auch die Peripherie nicht vergessen werden: Vom Kopfhörerverstärker über den mobilen DAC bis hin zum Mediaplayer für unterwegs wird so ziemlich alles geboten.

Außerdem wird es auch hier wieder die sogenannten Soundsclever-Anlagen geben. Dabei handelt es sich um sorgfältig zusammengestellte Highend-Audiosysteme, die unter 5.000 Euro kosten.

Auch die Location ist eine Reise wert: Die Messe findet nämlich im Oktogon auf der Zeche Zollverein statt. Die ehemals größte europäische Kohleförderanlage ist heute Industriedenkmal und sogar Teil des UNESCO-Welterbes.

Wann?

Samstag, 12. August 2023: 10 – 18 Uhr

Sonntag, 13. August 2023: 10 – 17 Uhr

Wo?

Oktogon auf der Zeche Zollverein

Bullmannaue 11 | 45327 Essen

