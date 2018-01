Wie schnell doch so ein Jahr vergeht – in wenigen Monaten gibt’s in München die 37. High End – da darf man nicht nur Alphörner, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Hornlautsprecher genießen.

Im Münchner MOC treffen sich die wichtigsten Hersteller, Importeure, Vertriebe und Händler aus aller Welt. Mehr als 500 Aussteller sind präsent – in vier Messehallen und zwei Atrien mit 138 Konferenzräumen.

Vielfalt ist dabei Trumpf: Die High End Society betont, dass für jeden HiFi-Freund etwas dabei sei, ganz gleich ob er über einen großen oder kleineren Geldbeutel verfügt, jüngeren oder älteren Jahrgangs ist – oder ob der persönliche Interessenschwerpunkt auf der digitalen oder analogen Welt liegt.

So zeigt die High End analoge Preziosen und neueste Streamingtechnologien, edle puristische Ketten und komplexe Multiroom-Systeme. Und, als echtes Novum: Während der Publikumstage der High End 2018 im Münchener MOC wird erstmals zeitgleich die Kopfhörer-Messe CanJam durchgeführt. Alle Eintrittskarten und Fachbesucherausweise zur High End 2018 sind deshalb zugleich auch für den CanJam Munich 2018 gültig. Dieser findet übrigens im so genannten „Kohlebunker“, schräg gegenüber des MOC, statt.

Die Eintrittspreise: Fachbesucher 25 Euro bei Vorabregistrierung, gültig für alle Tage. Tageskarte (gültig für einen Messetag): 15 Euro, 2-Tagesticket (gültig an zwei Messetagen): 25 Euro – jeweils CanJam inklusive.

Wann und wo?

Donnerstag, 10. Mai 2018 (Fachbesucher, nur mit Vorabregistrierung): 10-18 Uhr

Freitag bis Sonntag, 11.-13. Mai 2018: ab 10 Uhr

MOC München

Lilienthalallee 40 | 80939 München-Freimann

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: www.highendsociety.de