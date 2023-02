Na, wenn das nicht „leiwand“ ist: Die Finest Audio Show öffnet im November 2023 erstmals in Wien ihre Pforten – und zwar im Austria Center Vienna, mitten in der pulsierenden Wiener Donaucity. Damit wagt sich das erfolgreiche Messeformat wieder einmal an einen neuen Standort.

Finest Audio Show: Nachfrage aus Österreich bedienen

Man habe den Markt lange beobachtet, mit zahlreichen Partnern gesprochen und sehe daher gute Chancen für eine HiFi-Messe in Wien, heißt es in der Pressemitteilung der High End Society, die die Finest Audio Show ausrichten wird.

Während die „große“ High End in München mehr und mehr zum B2B-Magnet werde, wolle man bei der Finest Audio Show in erster Linie Endkunden ansprechen – vom Audiophilen über den Technikfreak bis hin zum Musikfan.

An zwei Messetagen zeigen namhafte Hersteller und Marken, was sie zu bieten haben – es geht dabei um klassisches HiFi ebenso wie um moderne Streaminglösungen und Zubehör. Das Austria Center Vienna bietet eine Ausstellungsfläche von rund 3000 Quadratmetern. Es ist mit dem Auto – Besucher profitieren vom großzügig dimensionierten Parkdeck – wie mit den Öffentlichen sehr gut zu erreichen.

Wann?

18. November 2023, 10 – 18 Uhr

19. November 2023, 10 – 17 Uhr

Wo?

Austria Center Vienna

Bruno-Kreisky-Platz 1

1220 Wien

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: https://www.highendsociety.de/