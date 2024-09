Wenn das keine faustdicke Überraschung ist: Die „Mutter aller HiFi-Messen“, nämlich die High End, bricht zu neuen Ufern auf – und zwar von der Isar an die Donau. Ab 2026 wird das große Audio-Spektakel in Wien stattfinden, 2025 hingegen noch ein letztes Mal in München.

Der Umzug der High End – Hintergründe und Daten

Die Zeiten ändern sich – und damit auch die Anforderungen an die Präsentation von HiFi-Produkten. Nachdem die High End mehr als 20 Jahre im Münchner M.O.C. zu Hause war, wird sie sich demnächst neu orientieren.

Die High End Society begründet den Wechsel damit, dass der neue Veranstaltungsort, das Austria Center Vienna (ACV), nicht nur „hervorragende“ Ausstellungsbedingungen, sondern auch eine „fortschrittliche Umgebung“ biete, „die das Niveau der High End steigern und ihren Erfolg in den nächsten Jahren sichern“ werde. Damit wolle man die High End auf ein neues Niveau heben, so Stefan Dreischärf, Geschäftsführer der High End Society.

Das ACV wurde in den letzten Jahren umfassend renoviert und mit neuester Digitaltechnik versehen. Mehr als 26000 Quadratmeter Ausstellungsfläche stehen zur Verfügung, außerdem soll es für die Hersteller und Vertriebe zahlreiche unterschiedliche Räume zur Vorführung und Präsentation geben.

Nicht zuletzt ist Wien – so wie München – eine spannende und gut erreichbare Metropole, in der die Einflüsse ganz unterschiedlicher Regionen zusammenkommen. Statt Weißbier, Brez’n und Schweinsbraten wird es künftig abends dann wohl eher Veltliner, Tafelspitz und Grießnockerln geben …

Die Termine für die kommenden vier Messen stehen bereits fest:

High End Munich 2025 – 15. bis 18. Mai 2025

High End Vienna 2026 – 28. bis 31. Mai 2026

High End Vienna 2027 – 6. bis 9. Mai 2027

High End Vienna 2028 – 25. bis 28. Mai 2028

