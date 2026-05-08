High End 2026 lädt zum Konzert: Dominique Fils-Aimé live in Wien

Bald ist es so weit: Die High End, erstmals in Wien, bringt nicht nur Technik, sondern auch Musik auf Spitzenniveau nach Wien – und lädt mit Dominique Fils-Aimé zu einem exklusiven Konzert, das die Verbindung von Klangkultur und Live-Erlebnis auf den Punkt bringen will. Im Austria Center Vienna (ACV) präsentiert die kanadische Sängerin gemeinsam mit ihrer Band ihr aktuelles Album „My World Is The Sun“.

High End in Wien: Neue Location, neues Glück

Die Zeiten ändern sich – und damit auch die Anforderungen an die Präsentation von HiFi-Produkten. Nachdem die High End mehr als 20 Jahre im Münchner M.O.C. zu Hause war, wird sie jetzt erstmals in Wien stattfinden.

Die High End Society begründet den Wechsel damit, dass der neue Veranstaltungsort nicht nur hervorragende Ausstellungsbedingungen, sondern auch eine fortschrittliche Umgebung biete, „die das Niveau der High End steigern und ihren Erfolg in den nächsten Jahren sichern“ werde. Damit wolle man die High End auf ein neues Niveau heben, so Stefan Dreischärf, Geschäftsführer der High End Society.

Das ACV wurde in den letzten Jahren umfassend renoviert und mit neuester Digitaltechnik versehen. Mehr als 26000 Quadratmeter Ausstellungsfläche stehen zur Verfügung, für die Hersteller und Vertriebe solle es zahlreiche unterschiedliche Räume zur Vorführung und Präsentation geben.

Konzert und „Meet and Greet“

Dominique Fils-Aimé zählt zu den markantesten Stimmen des modernen Vocal Jazz. Ihre Konzerte leben von einer intensiven Bühnenpräsenz, einer unverwechselbaren Stimme und dem Anspruch, eine echte Verbindung zum Publikum herzustellen – Eigenschaften, die auch den Auftritt in Wien prägen dürften.

Das Konzert im Austria Center Vienna richtet sich dabei nicht nur an Messebesucher, sondern auch an Fans der Künstlerin. Tickets für das Konzert am Samstag, dem 6. Juni 2026, können ab sofort online im Ticketshop der High End Society erworben werden.

Ergänzend wird Dominique Fils-Aimé von Donnerstag bis Samstag auf der High End präsent sein – mit etwas Glück lässt sich vielleicht sogar ein Autogramm oder ein Selfie erhaschen …

High End 2026

4. bis 7. Juni 2026

Donnerstag – Samstag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 bis 16:00 Uhr

Donnerstag und Freitag nur für Fachbesucher

Wo?

ACV Vienna

Bruno-Kreisky-Platz 1 | A-1220 Wien