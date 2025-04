In wenigen Wochen ist es soweit: Vom 15. bis 18. Mai 2025 öffnet die HIGH END 2025 auf dem Münchener Messegelände ihre Pforten. Die internationale Leitmesse für hochwertige Audiotechnik lädt Fachbesucher und interessierte Musikfreunde letztmalig nach München ein: Ab 2026 geht’s in Wien weiter.

World of Headphones – Hörerlebnisse hautnah

Ein fester Bestandteil der High End ist die World of Headphones, eine eigenständige Erlebniswelt rund um Kopfhörer. In Halle 1 zeigen über 70 Marken ihre neuesten Entwicklungen – darunter fallen natürlich auch Zubehör und technische Innovationen zum Ausprobieren.

Besucherinnen und Besucher können direkt vor Ort verschiedenste Modelle testen – ob für Musik, Podcasts oder das tägliche Streaming – und so den Kopfhörer finden, der perfekt zu ihren Hörgewohnheiten passt.

Gaming Zone – High-End-Sound trifft Spielspaß

Nach ihrem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr kehrt die Gaming Zone auch 2025 zurück. In Kooperation mit konsolenfan.de lädt dieser Bereich in Halle 1 dazu ein, aktuelle Gaming-Hardware in Kombination mit hochwertigem Sound zu erleben. Besucher sollen in spannende Spielewelten eintauchen und erfahren, wie exzellente Klangqualität das Gaming-Erlebnis auf ein neues Level hebt.

X-PERT Stage – Wissen, Trends und Diskussionen

Spannende Vorträge und Gesprächsrunden bietet das Bühnenformat X-PERT Stage. Fachleute wie Michael Fremer (trackingangle.com) oder Roland Hoffmann (Steinway-Lyngdorf) diskutieren über aktuelle Entwicklungen, technologische Neuerungen und Themen, die die Audiowelt bewegen.

IPS – Die Zuliefermesse der Audioindustrie

Zeitgleich zur HIGH END findet ebenfalls in Halle 1 die IPS – International Parts + Supply statt. Diese Fachmesse bringt OEMs, Zulieferer und Dienstleister der Audiobranche zusammen. Ziel ist ein effektiver Wissens- und Erfahrungsaustausch entlang der gesamten Produktionskette. Der ALTI Pavillon, organisiert in Zusammenarbeit mit der ALTI Association, ergänzt das Angebot um internationale Perspektiven und Netzwerkmöglichkeiten für die Industrie.

SOUNDSCLEVER – Hochwertiger Klang zu erschwinglichen Preisen

Mit der Initiative SOUNDSCLEVER zeigt die Messe, dass herausragende Audioqualität nicht teuer sein muss. Die ausgestellten Komplettsysteme, bestehend aus sorgfältig zusammengestellten Komponenten namhafter Hersteller, kosten maximal 5.000 Euro. Ideal für Einsteiger, die ohne große Investitionen in die Welt des High-End-Audios eintauchen möchten. Ein spezielles Label kennzeichnet diese Systeme auf der Messe.

Anette Askvik mit Immersive Audio – ein klangliches Erlebnis der besonderen Art

Ein weiteres Highlight der High End 2025 ist die Präsentation eines immersiven Musikerlebnisses mit der Künstlerin Anette Askvik. Ihr Album „Liberty“ wird in einem speziellen 3D-Klangformat zu hören sein – umgesetzt mit Unterstützung von Kii Audio. Die exklusiven Hörsessions erfordern ein separates Ticket, das online im Vorfeld erworben werden kann.

Eintrittspreise

Fachbesucher*innen erhalten ein 2-Tages-B2B-Ticket für 30 Euro, gültig an den Fachbesuchertagen – oder für 49 Euro ein Viertagesticket für die gesamte Messe. Alle anderen Besucher zahlen Samstag bzw. Sonntag jeweils 10 Euro für ein Tagesticket. Netter Zug: In allen online erworbenen Tickets ist ein MVV-Ticket für den ÖPNV enthalten.

Wann?

15. – 18. Mai 2025, 10 -18 Uhr (Donnerstag und Freitag nur Fachbesucher), am Sonntag: 10 – 16 Uhr

Wo?

MOC München

Lilienthalallee 40 | 80939 München

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: https://www.highendsociety.de/startseite.html