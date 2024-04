High End 2024: Die „X-PERT STAGE“ als Rahmenprogramm

Die Branche steht schon in den Startlöchern und scharrt mit den Hufen – bis zur wichtigsten HiFi-Messe sind es nur noch wenige Tage. Nun legt die ausrichtende High End Society mit weiteren Informationen nach, denn neben der Ausstellung gibt es natürlich auch ein umfassendes Begleitprogramm.

Rahmenprogramm zur High End: Vorträge und Diskussionen

Wohin bewegt sich das Thema Hifi in der Zukunft? Was sind Trends und spannende neue Entwicklungen? Diesen und anderen Fragen möchte sich das neue Talk- und Vortragsformat „X-PERT STAGE“ widmen. Auf der Bühne (Atrium 2) diskutieren am Freitag und am Samstag allerlei Fachleute, Hersteller und Branchenexperten über die Zukunft der Audioindustrie.

Das Programm umfasst unter anderem folgende Vorträge und Diskussionen:

Intelligente Verstärker in modernen Audiosystemen: Hier wird Ellis Blackford Stroud (Klippel) die jüngsten Entwicklungen im Digital Signal Processing sowie der Echtzeitüberwachung von Verstärkern vorstellen. Der Fachvortrag befasst sich in erster Linie mit der Frage, wie solche Technologien parametrisiert und bewertet werden können, um auf dieser Basis einen geplanten IEC-Normvorschlag vorzulegen.

Ulrich Brüggemann (Audiovero) wird erläutern, welche Eigenschaften Komponenten und Lautsprecher mitbringen müssen, um ein möglichst „ideales“ Musikerlebnis zu erzielen.

Geht es noch besser? Oder ist die Grenze des Machbaren bei der Vinylwiedergabe so langsam erreicht? Diese spannende Frage diskutieren verschiedene Analogexperten, moderiert von Michael Fremer (USA), Chefredakteur verschiedener High-End-Magazine.

Wo steht das Hifi-Business in zehn Jahren? Welche Ansprüche an Technik, Optik und Haptik haben die Hifi-Geräte der Zukunft? Dieses Panel moderiert Ali Ibrahim von der High End Society.

Axel Telzerow (Stereo-Magazin) moderiert eine Diskussion zum Thema Streaming – wo geht die Reise hin? Was sind neue Trends, welche Produkte und Services werden wir künftig nutzen wollen und können?

Die ersten beiden Vorträge finden am Freitag (Fachbesuchertag) statt, die moderierten Panels am Samstag sind hingegen für alle Interessierten zugänglich.

