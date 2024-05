Kii Audio lädt nach München ein – anlässlich der High End 2024 freilich, aber nicht ins MOC, sondern in unmittelbare Nähe: Auf dem Gelände der Motorworld können Sie die brandneuen Aktivlautsprecher Kii Seven erleben, sowie selbstverständlich weitere Audiolösungen aus dem Kii-Audio-Portfolio.

Kii Seven: Kompaktes Highend mit reichlich Möglichkeiten

Besonders stolz ist man bei Kii Audio natürlich auf die neue Kii Seven. Sie soll, so heißt es bei Kii Audio, High-End-Musikgenuss in seiner kompaktesten Form abliefern. Die Kii Seven ist 20 x 31 x 31 cm (BxHxT) klein und wiegt 14 Kilogramm. Trotzdem wartet sie mit vier Treibern auf: Zwei 6,5-Zoll-Tieftöner sorgen an der rechten und linken Gehäuseseite für Tiefbass, die vordere Schallwand beherbergt einen 5-Zoll-Mitteltöner und einen 1-Zoll-Hochtöner mit Waveguide.

Die interne Elektronik kommt mit 600 Watt Verstärkerleistung pro Kanal und einer Streamingeinheit für kabelloses wie kabelgebundenes Streaming, unterstützt werden Spotify Connect, Tidal Connect und alsbald auch Qobuz Connect, außerdem ist die Kii Seven Roon-tested. Weiterhin sind zusätzliche analoge und digitale Eingänge vorhanden. Wer mag, kann die Kii Seven nicht nur als Stereo-Pärchen einsetzen, sie ist nämlich auch einzeln erhältlich. Der eigentliche Clou ist jedoch: Mit bis zu zwölf Einheiten lässt sich ein vollständiges Dolby-Atmos-Setup aufstellen.

Neben der Steuerung per App gibt es eine optional erhältliche Hardware-Erweiterung namens Kii control, sie gestattet die haptische Bedienung via Multifunktions-Regler. Wie das aussieht und funktioniert, können Sie in unserem Test der Kii Three nachlesen.

Wann & wo?

Neugierig geworden? Kommen Sie zwischen dem 9. und 12. Mai in die Zeppelin Lounge der Motorworld München, direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom MOC – und lassen Sie sich die Kii-Audio-Lautsprecher vorführen.

Kontakt

Kii Audio GmbH

Uhlandsweg 6b

46499 Hamminkeln/Dingden



Telefon: +49(0)2852-94582-66

E-Mail: info@kii.audio

Web: https://www.kiiaudio.com/