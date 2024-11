Im beschaulichen Münster residiert das Fachgeschäft Hifisound, sachkundig betrieben von Herrn Raimund Saerbeck. Nun gibt es gute Nachrichten für alle, die Retro- und Vintage-HiFi lieben: Hifisound eröffnet nämlich einen neuen Showroom, bei dem alte und neue Schätzchen im Mittelpunkt stehen.

Retro-HiFi-Showroom: Was wird geboten?

Ziel des neuen Retro-HiFi-Studios am Buldernweg in Münster ist die Pflege und Wiederentdeckung klassischer Audiotechnik. Das akustisch optimierte Studio zeigt spannende Geräte aus allen Epochen. So gibt es unter anderem echte Meilensteine der HiFi-Geschichte zu erleben, nämlich Kultmarken wie Braun, Garrard, Quad, Thorens und Telefunken.

Ein weiterer Schwerpunkt sind Retro-HiFi-Anlagen – also neue Produkte, die auf alten Erfolgsmodellen basieren. Bekanntermaßen sind aktuell nicht wenige Hersteller auf dem Retro-Trip, zum Beispiel Quad, Wharfedale, Leak und Musical Fidelity.

Besonders stolz ist man bei Hifisound darauf, ein großes Programm von Quad-Elektrostaten im Verbund mit den dazugehörigen Quad-Mono-Röhrenverstärkern vorführbereit zu halten – darunter Modelle wie ESL57, ESL63 und ESL2812.

Die Beratung erfolgt, so heißt es bei Hifisound, individuell durch erfahrene Spezialisten und ist nach Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail möglich.

Eröffnungsfeier

Die zweitägige Eröffnungsfeier wartet übrigens noch mit weiteren Bonbons auf. So wird Bernd Sparenberg, ehemaliger Mitarbeiter der Braun AG, Highlights seiner umfassenden Sammlung an Braun-Geräten präsentieren. Aufgrund des begrenzten Platzes wird auch für die Eröffnungstermine höflich um Vorab-Anmeldung gebeten.

Wann?

22. November 2024, 11 – 18 Uhr

23. November 2024, 11 – 18 Uhr

Wo?

Hifisound Vintage-Studio

Buldernweg 42

48163 Münster

Kontakt

Hifisound

Jüdefelderstraße 52

48143 Münster



Telefon: +49(0)0251-58330

E-Mail: beratung@hifisound.de

Web: https://www.hifisound.de/