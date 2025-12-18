Singles‘ Day, Black Week, Advent und Nikolaus – die Schnäppchenjagd geht bei manchen Herstellern und Vertrieben immer weiter. So auch bei den Hifi Piloten. Noch bis zum 31.12. können Sie jetzt sparen und bei geschickter Kombination Gesamtrabatte von fast 50 Prozent mitnehmen.

Tiefpreise bis Silvester

Ab sofort profitieren Käuferinnen und Käufer in der Kategorie „B-Ware & mehr“ von einem zusätzlichen Preisnachlass in Höhe von 20 % – selbst auf bereits reduzierte Produkte. In Kombination mit bestehenden Rabatten können sich so vereinzelt Preisvorteile von fast 50 Prozent ergeben.

Unter „B-Ware & mehr“ fasst HiFi Pilot Vorführgeräte, geprüfte B-Ware sowie ausgewählte Sonderangebote zusammen. Damit richtet sich das Angebot gezielt an HiFi-Fans, die Wert auf hochwertige Technik legen und gleichzeitig sparen möchten.

Bitte beachten

Bei den angebotenen Artikeln handelt es sich meist um Einzelstücke oder nur wenige verfügbare Exemplare. Entsprechend gilt die Aktion ausschließlich, solange der Vorrat reicht. Und zum Jahresende ist dann auch wirklich Schluss. Die Aktion ist gültig bis zum 31.12.2025.

Auf der frisch geschalteten Sonderseite finden Sie alle Angebote – nutzen Sie dann beim Bestellvorgang einfach den Rabattcode X-MAS25. Na dann: Ran an den Speck!

Kontakt

HifiPilot GmbH

Höhenstraße 7

75239 Eisingen



Telefon: +49(0)7232-3640155

E-Mail: kontakt@hifipilot.de

Web: https://www.hifipilot.de