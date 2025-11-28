Black-Week-Rabatte bei Buchardt Audio | News fairaudio

Nachdem die umtriebigen HifiPiloten bereits kürzlich mit ihrer Black Week zur Rabattschlacht abhoben, drehen sie jetzt mit ihrer Marke Buchardt Audio noch eine Ehrenrunde über dem Flugplatz: Bis einschließlich 2. Dezember gibt es Preisnachlässe von bis zu 300 Euro auf ausgewählte Passiv- und Aktivlautsprecher sowie weitere Produkte des dänischen Herstellers.

Buchardt Audio: Produkte und Reviews

Buchardt Audio hat mehrere passive und aktive Lautsprecher im Portfolio. Wir hatten bereits eine ganze Reihe der Buchardt-Audio-Schallwandler im Test, nämlich die S400 und ihre Nachfolgerin S400 MKII, aber auch die aktive A500 sowie die passive P300. Doch damit nicht genug: Buchardt hat auch Elektronik im Programm wie den Verstärker I150, der ebenfalls bereits bei uns zu Gast war.

Wo geht’s zum Check-in für die Ehrenrunde?

Alle rabattierten Produkte mit Preisangaben finden Sie auf der Sonderseite von HifiPilot. Vielleicht ist das ja die Gelegenheit, sich selbst – oder anderen – ein schönes Weihnachtsgeschenk zu machen. Alle Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht.

