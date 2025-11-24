Black Week 2025 bei HifiPilot - bis 50 % Nachlass

Die Winter-Schnäppchenjagd ist mal wieder eröffnet. Es fallen nicht nur Schneeflocken, sondern auch die Preise bei immer mehr namhaften Hifi-Spezialisten. Und nicht wenige machen aus dem ursprünglichen Black Friday gleich eine ganze Woche. So auch die umtriebigen HifiPiloten, die sich preislich von heute bis einschließlich 1. Dezember 2025 auf ungewohnten Tiefflug begeben …

Mit Überraschungseffekt: Elektronik von IOTAVX

Während der gesamten Aktionslaufzeit, also bis einschließlich 1. Dezember, erhalten Sie bis zu 25 Prozent Rabatt auf Produkte von IOTAVX. Der Elektronikspezialist befindet sich übrigens seit einiger Zeit im Besitz der badischen Direktvertriebler, er steht für bodenständig gepreiste Verstärker, Streamer oder Surround-Komponenten überraschend hoher Qualität. Wer ein wenig Inspiration benötigt, der ist herzlich eingeladen, unsere IOTAVX-Testberichte zu lesen; wir hatten schon mehrere Komponenten des Herstellers bei uns zu Gast.

Aktiv oder Passiv? Lautsprecher …

Damit nicht genug: HifiPilot gewährt bis zu 50 Prozent Preisnachlass auf ausgewählte Produkte von Econik (ebenfalls ein HifiPilot-Eigengewächs, zudem „Made in Germany“), AperionAudio sowie Buchardt Audio. Auch Komponenten dieser Marken waren schon häufiger bei uns im Hörraum – lesen Sie gerne unsere Testberichte über Econik, AperionAudio und Buchardt Audio.

Wo geht’s los?

Alle rabattierten Produkte mit Preisangaben finden Sie auf der Sonderseite von HifiPilot, die ab sofort freigeschaltet ist. Vielleicht ist das ja die Gelegenheit, sich selbst – oder anderen – noch ein schönes Weihnachtsgeschenk zu machen …

Kontakt

HifiPilot GmbH

Höhenstraße 7

75239 Eisingen



Telefon: +49(0)7232-3640155

E-Mail: kontakt@hifipilot.de

Web: https://www.hifipilot.de