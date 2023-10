Der Svanar – das Wort steht im Schwedischen für den Schwan – ist im Bereich In-Ear-Kopfhörer das Flaggschiffmodell von Hifiman. Nun gibt es von diesem Kopfhörer auch einen kabellosen Ableger, der mit einigen interessanten technischen Features aufwartet.

Hifiman Svanar Wireless – eigener R2R-DAC an Bord

Schon erstaunlich, was die Spezialisten von Hifiman in einen nur acht Gramm leichten In-Ear reingepackt haben – nämlich einen lupenreinen R2R-DAC aus der hauseigenen Himalaya-Serie, der unter anderem auch im DAC/Kopfhörerverstärker EF600 verbaut ist. Jener Himalaya-DAC treibt einen winzigen symmetrischen Kopfhörerverstärker an, der seine Power an einen dynamischen Treiber abgibt.

Der Hifiman Svanar Wireless unterstützt Bluetooth 5.2 und LDAC, kann aber auch ältere Codecs wie Apples AAC wiedergeben. Ebenfalls an Bord – aber abschaltbar – ist ein aktives Noise Cancelling mit optionalem Transparenzmodus.

Damit nicht genug: Der Hifiman Svanar Wireless kann in einen speziellen HiFi-Modus versetzt werden. Hier fokussiert sich die gesamte Elektronik ausschließlich auf die bestmögliche Klangreproduktion – wobei sich allerdings die Akkulaufzeit auf circa vier Stunden verkürzt, während sie im Transparenzmodus bis zu sieben Stunden beträgt. Das mitgelieferte Ladecase gestattet drei vollständige Ladevorgänge – und es lässt sich sowohl per USB-C-Kabel als auch Wireless „auftanken“.

Preis Hifiman Svanar Wireless: 599 Euro

