Bereits 2018 brachte der chinesische Hersteller Hifiman seinen Kopfhörer Sundara in Europa heraus – ein magnetostatischer Kopfhörer zum fair kalkulierten Preis. Nun gibt es eine verbesserte Variante, die speziell europäische Ohren erfreuen dürfte.

Hifiman Sundara Silver: Mildere Höhen durch mechanische Tweaks

Obwohl der Sundara in Europa einige Verkaufserfolge erzielte, muss es wohl auch einige Hörerinnen und Hörer gegeben haben, die den Hochtonbereich etwas überbetont fanden. Was nicht verwundert, denn, so heißt es in der Pressemitteilung des Sieveking-Sound-Vertriebs, der Sundara sei ursprünglich auf asiatische Hörgewohnheiten zugeschnitten gewesen, wo man anscheinend einen etwas frischeren Hochton bevorzuge.

Aus diesem Grund hat Hifiman-Gründer Fang Bian konstruktiv Hand angelegt und die Bedämpfung der Membran, das Schutzvlies und das Lochgitter überarbeitet. Nun soll der Hochton milder daherkommen, trotzdem spiele der Hifiman Sundara Silver weiterhin offen und klar auf.

Im Lieferumfang enthalten sind ein Transportetui und ein flexibles, mikrofoniearmes Anschlusskabel mit einer Länge von drei Metern. Es ist mit einer 3,5-mm-Stereoklinke konfektioniert, ein 6,35-mm-Adapter liegt ebenfalls bei.

Hifiman empfiehlt einen nicht zu schmalbrüstigen Kopfhörerverstärker. Mindestens 500 Milliwatt an 32 Ohm sollten es schon sein, ab einem Watt sei man auf der sicheren Seite, heißt es in der Pressemitteilung.

Preis Hifiman Sundara Silver: 399 Euro

