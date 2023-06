Es gibt einen neuen Kopfhörerverstärker/DAC von Hifiman. Er kommt in einem ungewöhnlich gestalteten Gehäuse und bringt zahlreiche Funktionen mit – unter anderem einen Digital-Analog-Wandler, der nach dem R2R-Prinzip arbeitet.

Hifiman EF600: Featurereicher Ladder-DAC

Am auffälligsten ist wohl die Optik. Statt einer klassischen „Breitseite“ sehen wir ein vertikal ausgerichtetes Gehäuse, die Bedienelemente erinnern optisch an die edlen Boliden der späten 1970er Jahre. Die Bauform kommt nicht von ungefähr – das Gehäuse ist bewusst so gestaltet, dass es gleichzeitig als Stütze für einen Kopfhörer dienen kann.

Der Hifiman EF600 kann digital wie analog beschickt werden: Es stehen auf der analogen Seite je ein Cinch- und ein XLR-Anschluss für Hochpegelquellen zur Verfügung, außerdem gibt es drei Digitaleingänge: S/PDIF koaxial, USB-B und USB-C. Neben den Kopfhörerausgängen gibt es außerdem je einen Cinch- und XLR-Out.

Die Wandlersektion ist eine Eigenentwicklung, die in Zusammenarbeit mit einer chinesischen Universität entstanden sei, heißt es in der Pressemitteilung. Inspiration war wohl der berühmte Burr-Brown-R2R-DAC PCM1704K.

Da der Hifiman EF600 unter anderem auch – aber nicht nur – für die durchaus watthungrigen Hifiman-Magnetostaten entwickelt worden sei, habe man ordentlich Verstärkerleistung ins Gehäuse gepackt: Über den frontseitigen Klinkenanschluss (6,35 mm) werden 1800 mW abgegeben, der symmetrische Anschluss bekam sogar 5100 mW spendiert. Über Schalter lässt sich der Verstärkungsfaktor absenken, um auch weniger leistungshungrige Kopfhörer adäquat betreiben zu können.

Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass der Hifiman EF600 per Bluetooth angesteuert werden kann. Unterstützt werden LDAC, aptX, aptX-HD, AAC und SBC.

Preis Hifiman EF600: 1.049 Euro

Kontakt

Sieveking Sound GmbH & Co KG

Plantage 20

28215 Bremen

Deutschland

Telefon: +49 (0)421-684893-10

E-Mail: kontakt@sieveking-sound.de

Web: https://www.sieveking-sound.de/