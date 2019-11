Der Bielefelder Fachhändler Hört sich Gut an ist unter anderem auch bekannt für seine regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen und Workshops, bei denen Geräte live und in Farbe probegehört werden können. Zwei neue Termine gibt es nun, wie eine aktuelle Pressemitteilung kund tut.

Schon am morgigen Donnerstag, den 21. November geht es um Komponenten des Herstellers Melco Audio, von dem auch wir schon Geräte im Test hatten. Vorgestellt wird unter anderem die neue EX-Serie (siehe Bild oben) der populären audiophilen Server. Hier wurden insbesondere an der Software Veränderungen vorgenommen, die Klang und Bedienkomfort teilweise erheblich verbessern sollen. Ebenfalls in der Vorführung: der Melco Audioswitch S100, über den wir vor einigen Wochen berichteten.

Spannend dürfte auch die Vorführung der neuen Akkustromversorgung Clearaudio Smart Power 12V werden, stattfindend am 28. November 2019. Niels Hölscher von Clearaudio wird persönlich anwesend sein und demonstrieren, welche Vorteile eine akkubetriebene Stromversorgung gegenüber dem Wechselstrom aus der Steckdose hat. Übrigens: Wenn Sie mehr über die Firma Clearaudio erfahren möchten – hier finden Sie unseren Firmenbericht.

Beide Veranstaltungen finden zwischen 16 und 19 Uhr statt, eine Voranmeldung ist erwünscht, aber nicht notwendig.

Kontakt

Hört sich Gut an GmbH

Zimmerstraße 8

33602 Bielefeld



Telefon: +49(0)521 - 130226

E-Mail: voice@hsga-gmbh.de

Web: https://www.hsga-gmbh.de/