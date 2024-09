Alle HiFi-Freunde, die am zweiten Oktoberwochenende noch nichts vorhaben, können sich auf ein schönes Ereignis freuen. Die Westerwälder HiFi-Tage laden zu einer kleinen, aber feinen Audiomesse ein, auf der es spannende Elektronik und Schallwandler zu begutachten gibt.

Westerwälder HiFi-Tage 2024: Programm und Marken

Veranstalter der Westerwälder HiFi-Tage 2024 ist der HiFi-Vertrieb Hölper, unterstützt durch die Fachhandelspartner Audioplus und Selected-HiFi. In drei Räumen unterschiedlicher Größe – von 35 bis 70 Quadratmeter – werden diverse Anlagen in einem Preisrahmen von 2.000 Euro bis 40.000 Euro vorgeführt. Die gute Nachricht: Anders als (leider) bei so einigen anderen Messen hat man großen Wert auf die akustische Behandlung der Vorführräume gelegt – damit’s eben nicht nur laut, sondern auch gut klingt.

Alle Anlagen werden aus den Vertriebsmarken des HiFi-Vertriebs Hölper zusammengestellt. Zu hören sind unter anderem Elektronikkomponenten von AMC, Klimo und Pier Audio, Lautsprecher von Atohm und Indiana Line – und Akustikelemente des spanischen Herstellers EliAcoustic.

Deutschlandpremiere: Unitra

Besonders spannend dürfte die exklusive Deutschlandpremiere des polnischen Herstellers Unitra ausfallen: Vorgeführt werden Plattenspieler mit Direktantrieb, Verstärker, CD-Player und Lautsprecher aus dem Hause Unitra. Vor Ort ist auch Entwicklungsingenieur Adrian Krupowicz, der die Produkte erklärt – und die richtige Montage und Justage von Tonarmen bzw. Tonabnehmersystemen vorführt.

Zwischen den Hörsessions gibt es Entspannung beim Plausch – oder beim Spaziergang rund um den Kleinen Wäller Wiesensee. Und für durstige Kehlen bietet der Veranstalter ein alkoholfreies Radler von der Hachenburger Brauerei – oder auch frisch gebrühten Kaffee.

Wann?

Freitag, 11.10.2024 von 14 – 19 Uhr

Samstag, 12.10.2024 von 11 – 19 Uhr

Sonntag, 13.10.2024 von 11 – 17 Uhr

Wo?

Bürgerhaus Stahlhofen

Seestraße 4 | 56459 Stahlhofen am Wiesensee

Kontakt

HiFi-Vertrieb Hölper

Kirchstraße 18

56459 Ailertchen



Telefon: +49(0)2663-7347

E-Mail: dietmar.hoelper@t-online.de

Web: https://www.dietmar-hoelper.de/