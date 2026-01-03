Feine Weine, exzellente Lautsprecher und ein Hauch französisch-britischer Klangkultur – für das letzte Februarwochenende 2026 verspricht SG Akustik audiophile Höhenflüge der besonderen Art. Gleich zwei Veranstaltungen in der stilvollen Villa Schellbach in Baden-Baden laden zum Erleben, Hören, Staunen und Genießen ein.

WineBeats #3 – Wein, Klang & Kulinarik am 27. Februar

Den Auftakt macht am Freitagabend, 27. Februar 2026, ab 18 Uhr das Event „WineBeats #3“ – ein stimmungsvoller Abend für Genießer mit Sinn für Klang und Geschmack. Die Teilnehmer erwartet eine exklusive Weinprobe mit Flying Buffet, begleitet von einer audiophilen Reise durch die Produktwelten von Focal und Naim Audio. Im stilvollen Ambiente der Villa Schellbach stehen mit der Focal Stella Utopia Evo sowie weiteren hochkarätigen Komponenten beeindruckende Vorführungen auf dem Programm.

Die Experten Olaf Steinert und Götz Weisner von Focal/Naim führen persönlich durch den Abend, geben Einblicke in Technik und Philosophie der beiden Traditionsmarken und stehen für Gespräche und Fragen bereit. Das Thema Wein übernimmt Klaus-Dieter Bross, der mit Charme und Expertise eine Auswahl edler Tropfen präsentiert. Die Veranstaltung ist auf 30 Teilnehmer begrenzt, der Ticketpreis beträgt 59 Euro pro Person – inklusive Weinverkostung und Buffet.

Tickets & Infos gibt es hier.

Focal powered by Naim – Klangfestival am 28. Februar

Wem der Freitagabend noch nicht genug war – oder wer lieber tagsüber hört als abends genießt –, der ist herzlich eingeladen zum kostenlosen Klang-Event „Focal powered by Naim“ am Samstag, 28. Februar 2026, von 10 bis 16 Uhr. Auch hier ist die Villa Schellbach in Baden-Baden Schauplatz eines audiophilen Schaulaufens, bei dem englisch-französische Klangkunst von ihrer besten Seite gezeigt wird.

Im Mittelpunkt steht erneut das Flaggschiff Stella Utopia Evo, flankiert von der Sopra-Serie, der Aria-X-Evo-Serie sowie den kompakten „Alleskönnern“ der Naim-Uniti-Linie. Unterschiedliche Setups – vom klassischen Stereohörraum bis zum Heimkino – bieten einen Querschnitt durch das Portfolio beider Marken. Besonders im Fokus steht der brandneue Focal Mu-So Hekla, der als Nachfolger des Naim Mu-So 2 neue Maßstäbe setzen will. Auch an diesem Tag stehen die Experten Olaf Steinert und Götz Weisner vor Ort für Fragen, Vorführungen und Gespräche zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ob Sie nun mit einem Glas Wein auf dem Sofa versinken oder im Kinoraum die akustischen Muskeln trainieren möchten – wer sich für Musik, Technik und Genuss begeistern kann, sollte sich dieses Wochenende in Baden-Baden fest im Kalender markieren.

Wann?

Freitag, 27. Februar 2026, ab 18 Uhr

Samstag, 28. Februar 2026, 10 – 16 Uhr

Wo?

Villa Schellbach

Fremersbergstraße 67A | 76530 Baden-Baden

Kontakt

SG Akustik

Printzstraße 13

76139 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: https://www.sg-akustik.de/