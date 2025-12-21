Ein bisschen Zeitreise, ein bisschen Klangtherapie – und das Ganze garniert mit einem Hauch Mittelalter: Die Veranstaltung „HiFi auf Burg Vondern“ lädt zum zehnten Mal in Folge auf das historische Gelände im Herzen von Oberhausen ein. Am 17. und 18. Januar 2026, jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr, verwandelt sich die altehrwürdige Ritterburg wieder in ein Mekka für Analogliebhaber, Klangästheten und neugierige Musikfreunde.

Zehn Jahre – und kein bisschen leise

Hinter dem Event stehen wie eh und je Brigitte Roth und Frank Rudolph, die mit Herzblut und einem feinen Gespür für Atmosphäre und Klangqualität zeigen, wie HiFi und Kultur auf angenehm unaufgeregte Weise zusammengehen. Was 2015 als leidenschaftliches Projekt begann, hat sich bis heute zu einem der charmantesten HiFi-Termine im Revier gemausert. Zum runden Jubiläum dürfen sich die Besucher auf ein besonders reichhaltiges Audio-Line-up freuen.

Von Plattenspieler bis Tape-Deck: Analog lebt

Zugegeben: Digital darf auch rein, doch der Fokus liegt ganz klar auf hochwertigen analogen Komponenten – von der Röhrenelektronik bis zur sorgfältig restaurierten Vintage-Bandmaschine. In sämtlichen Räumen der Burg, vom Ausstellerraum bis zur Gewölbekeller-Galerie, präsentieren namhafte Hersteller und Vertriebe ihre Marken – darunter etwa Koetsu, Audio Technica, Scheu Analog, Teac, Technics, Closer Acoustic, Phasemation, Quadral, Sonic Studio Amarra oder Horns. Auch Anbieter, die man auf den klassischen Branchenevents eher selten sieht, sind wieder mit von der Partie. Und: Wer möchte, kann in einem Workshop mit „Dr. Donners Vintage HiFi“ tief in die Welt historischer HiFi-Technik eintauchen.

Dazu gibt es Vinyl satt: Erstpressungen, Direktschnitte, limitierte Auflagen, Neu- und NOS-Tonträger – Vinyl-Schallplatte.de und andere Anbieter halten reichlich Material zum Stöbern, Kaufen und Fachsimpeln bereit. Auch Raritäten auf Tonband oder Kassette werden angeboten – samt passender Abspielgeräte.

Klang trifft Kunst, Burg trifft Bistro

Ganz in der Tradition der letzten Jahre begleitet Kunst & Design das klangliche Angebot. Im Gewölbekeller, der Remise und den Ausstellerbereichen zeigen regionale Künstlerinnen und Künstler ihre Werke – darunter Glas- und Solardesign, Stelen und Akustikobjekte von Brigitte Roth. Die Verbindung aus Musik und Kunst gehört zum festen Bestandteil der Veranstaltung und trägt zur besonderen Atmosphäre bei.

Mittelalterlich modern

Für das leibliche Wohl sorgt wie gewohnt die „Remise“ – mittelalterlich im Ambiente, modern in der Speisekarte. Die Metzgerei Surmann aus Oberhausen-Osterfeld kümmert sich mit einem „Burg Vondern Special“ um die Verpflegung. Ob Ritter-Mahlzeit, Mittagstisch oder Kaffee & Kuchen, die Preise bleiben bewusst zivil, ganz in der Tradition der Veranstaltung, die in ihrer zehnten Ausgabe auf Eintrittsgebühren – den sogenannten „Wegezoll“ – verzichtet. Wer also Lust auf Musik, Technik, Kunst und Gespräche in entspannter Umgebung hat, ist herzlich eingeladen.

Wann?

17. – 18.01.2026 von 11 – 17 Uhr

Wo?

Burg Vondern

Arminstraße 65 | 46117 Oberhausen

Kontakt

HiFi auf dem Gutshof

Laar 25

47652 Weeze



Telefon: +49(0)163-8999223

E-Mail: info@hifi-oberhausen.de

Web: http://hifiaufdemgutshof.de/