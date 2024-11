Hifi-Freunde diskutieren das Thema Gegenkopplung kontrovers. Manche halten diesem Schaltungskniff zugute, dass er eine verzerrungsärmere Verstärkung und durch die tendenziell geringere Ausgangsimpedanz (Stichwort: Dämpfungsfaktor) eine straffere „Führung“ des Lautsprechers ermögliche – andere sind der Überzeugung, dass darunter die Natürlichkeit des Klangbilds leide, zumal Gegenkopplung theoretisch immer mit einem Zeit- beziehunsgweise Phasenproblem behaftet ist. Das HiFi-Studio Wittmann geht der Sache auf den Grund.

Zero Feedback live erleben: Vor Ort beim HiFi Studio Wittmann

Das HiFi Studio Wittmann kombiniert eine komplette HiFi-Kette, die vom Laufwerksantrieb bis hin zur Lautsprechermembran (fast) ohne jedwede Gegenkopplung auskommt.

Das beginnt schon beim Thales-Reference-Laufwerk (Bild oben, Entwickler: Micha Huber), wobei „Zero Feedback“ hier naturgemäß kein so großes Thema ist. Die Schweizer haben einen neuen Antrieb mit Fliehkraftregler entwickelt, bei dem die Antriebskraft mit einer selbstregulierenden Wirbelstrombremse gesteuert wird. Dadurch soll sich die Drehzahl des Plattentellers in kurzer Zeit auf die Solldrehzahl einpegeln und dann ohne weitere Korrekturmaßnahmen ultrastabil bleiben.

Integriert ist ein MC-Tonabnehmer von X-quisite, dessen Signale symmetrisch an die Magnifier-Vorstufe – ebenfalls von Thales, aber entwickelt von Stephan Schertler von Stellavox – herangeführt werden. Und dies über spezielle symmetrische Cinch- und nicht XLR-Kabel (!). Die Vorstufe soll (nahezu) gegenkopplungsfrei arbeiten.

Letztes Glied der Kette ist die aktive Avantgarde Acoustic Mezzo G3 – ein Full-Range-Horn mit horngeladenem Reflexsystem, bei dem patentierte, gegenkopplungsminimale Eintakt-Stromverstärker zum Einsatz kommen.

Salopp gesagt: Weniger Gegenkopplung geht wohl nicht – und wie sich das anhört, können Sie selbst erleben. Da es sich – so die Pressemitteilung – um eine exklusive Veranstaltung handle, wird um eine vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail freundlich gebeten. Achtung: Die Veranstaltung findet nicht in Stuttgart, sondern im Terminstudio (Allgäu) statt!

Wann?

Freitag, 22. November, 15:00 – 18:00 Uhr

Samstag, 23. November, 10:00 – 13:00 Uhr

Wo?

HiFi-Studio Wittmann Terminstudio Allgäu

Allmisried 3 / Rötelsbachhof | 88316 Isny

Kontakt

HiFi-Studio Wittmann

Brucknerstraße 17

70195 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49(0)711-69 67 74

E-Mail: info@wittmann-hifi.de

Web: https://www.wittmann-hifi.de/