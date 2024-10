Das in Stuttgart ansässige Hifi-Studio Wittmann zelebriert am letzten Samstag im Oktober einen Luxman-Tag der besonderen Art: Hier werden unter anderem die neuesten Modelle der Z-Serie aufgefahren – kombiniert mit edlen Schallwandlern von Burmester. Eine Traumpaarung, wie es in der Pressemitteilung des Veranstalters heißt.

Hoher Anspruch mit zwei Setups …

Die in Zusammenarbeit mit dem für Luxman zuständigen IAD-Vertrieb durchgeführte Veranstaltung soll – so erläutert die Pressemitteilung näher – zwei Setups der Top-Klasse präsentieren.

Im Eingangsbereich des Hifi-Studios gibt es eine etwas kompaktere Audio-Kette zu hören und zu sehen. Sie rekrutiert sich aus Plattenspieler (PD-151 MKII), CD-Spieler (D-03X) sowie einem Verstärker (L-505Z) von Luxman – und darf gemeinsam mit den Standlautsprechern B18 von Burmester aufspielen.

Noch ambitioniert geht es dann im „Hinterzimmer“ von Hifi-Studio Wittmann zu: Hier geben sich der Luxman-Top-Plattenspieler PD-191 A, der Netzwerk-Streamer NT-07 sowie der Wandler DA-07X ein quellseitiges Stelldichein, um gemeinsam auf das Verstärker-Spitzenmodell Luxman L-509Z zu treffen. Kongeniale Spielpartnerinnen seien die B38 von Burmester, schlanke Dreiwegesäulen mit Side-Firing-Woofern.

Der Eintritt ist dankenswerterweise frei, die Teams von IAD und Hifi-Studio Wittmann freuen sich auf Ihren Besuch.

Wann?

Samstag, 26. Oktober 2024, 10 – 16 Uhr

Kontakt

HiFi-Studio Wittmann

Brucknerstraße 17

70195 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49(0)711-69 67 74

E-Mail: info@wittmann-hifi.de

Web: https://www.wittmann-hifi.de/