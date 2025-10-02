Das Zusammengehen von Röhrenverstärkern mit Hornlautsprechern fasziniert viele Leser ganz besonders. Umso mehr gilt das womöglich, wenn überdies noch klassische Bandmaschinen ins Spiel kommen. Das HiFi-Studio Wittmann in Stuttgart lädt in dieser Sache zu zwei akustischen Events ein: Den Gästen gereicht werden neue Lautsprecher von Blumenhofer, High-End-Röhrenverstärker von Octave sowie junge Legenden von Revox – im Beisein der Entwickler.

Der Plan

Im Mittelpunkt stehen die neue Genuin FS 1 MK 4 von Blumenhofer Acoustics (Aufmacherbild) sowie die Jubilee-Class A-Monos von Octave Audio – vorgestellt von den Machern hinter den Produkten. Die Gründer und Entwickler Thomas Blumenhofer und Octave-Chef Andreas Hofmann werden vor Ort sein und ihre jeweiligen Konzepte erläutern. Neben den Vorführungen gibt es Gelegenheit zum persönlichen und fachlichen Austausch.

Abgerundet wird das Programm durch die Vorführung analoger Mastertapes auf der neu aufgelegten (!) Bandmaschine Revox B-77 MK III, die im direkten Vergleich mit hochauflösendem Musikstreaming über Qobuz erfahrbar werden.

Die Player

Die Genuin FS 1 MK 4 ist das neue Topmodell der Genuin-Serie von Blumenhofer, sie wurde in zentralen Punkten überarbeitet. Besonders im Fokus steht das neu entwickelte, aus massivem Holz gefertigte Mittel-/Hochtonhorn, das nicht zuletzt mit optimierter Geometrie aufwartet. Natürlich erfuhr auch die Frequenzweiche eine Anpassung, um das klangliche Potenzial dieses Konzepts gezielt auszuschöpfen.

Als Verstärkung gelangt ein Doppel von Octaves neuen Jubilee Class A zum Einsatz – Röhrenmonoblöcke, die jeweils bis zu 160 Watt im Class-A-Betrieb lostreten können. Die Kombination aus emotionaler Wärme und dynamischer Kontrolle soll sie zum idealen Partner für Lautsprecher wie die Genuin FS 1 MK 4 machen, die diese Qualitäten optimal umzusetzen vermögen, so das Wittmann-Team.

Ein bisserl Neoklassik …

Ein besonderes Highlight ist der „neoklassische“ Part der Veranstaltung: Über eine aktuelle Revox B-77 MK III werden originale Mastertapes wiedergegeben – kontrastierend flankiert von Streaming-Audio in Hi-Res-Qualität via Qobuz. Der direkte Vergleich zwischen analoger und digitaler Quelle gibt ganz bestimmt spannende Einblicke in unterschiedlichste Wiedergabephilosophien auf höchstem Niveau.

Weitere Infos & Anmeldung

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl wird um vorherige Anmeldung per E-Mail oder Telefon gebeten. Weitere Informationen sind direkt beim HiFi-Studio Wittmann erhältlich.

Wann?

Freitag, 10. Oktober 2025, 14 – 18 Uhr

Samstag, 11. Oktober 2025, 10 – 14 Uhr

Kontakt

HiFi-Studio Wittmann

Brucknerstraße 17

70195 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49(0)711-69 67 74

E-Mail: info@wittmann-hifi.de

Web: https://www.wittmann-hifi.de/