Freitag, das Wochenende vor der Tür und am frühen Abend mit Gleichgesinnten noch ein paar Hörrunden drehen: Falls das für Sie nach einem guten Plan klingt, lässt der sich mit dem nahe Berlin gelegenen Hifi-Studio Falkensee wohl passgenau umsetzen: Inhaber Uwe Heile kündigte nämlich soeben das Hörabend-Programm für September, Oktober und November an. Und es stehen spannende Themen auf der Tages- oder besser: Abendordnung.

Hörabend September: Verstärkerkonzepte im Vergleich

Der erste Hörabend des Hifi-Studios Falkensees befasst sich mit unterschiedlichen Verstärkerkonzepten – Röhre, Transistor und Hybrid.

Für Kurzweil ist auch deshalb gesorgt, weil es mehr als 20 Verstärker von nicht alltäglichen Marken zu hören gibt: Angefangen vom Röhrenvollverstärker Fezz Silver Luna (2.000 Euro) bis hin zum Vitus SIA 030, der knapp an der 50.000-Euro-Grenze kratzt. Gehört wird mit dem Acapella Harlekin 2, einem opulent ausgeführten Zweiwege-Standlautsprecher, der sich auch schon in unserem ausführlichen Test bewährte – und sogar einen fairaudio’s favourite Award einheimste.

Hörabend Oktober: Plattenspieler und Phono-Preamps

Der nächste Abend befasst sich mit Schallplattenspielern und Phonovorstufen in der Spanne zwischen 2.000 und 30.000 Euro. Vom Thorens TD 402 DD bis hin zum TechDAS AF3 Premium Rigid bewegt sich die Range der Plattenspieler – und von der Moonriver 505 bis zur RCM Big Phono reicht die Bandbreite der entsprechenden Phonovorverstärker. Hier kommen Vinylfreunde wohl definitiv auf ihre Kosten. Um die Vollverstärkung kümmert sich der Vitus SIA 030 MK – und zu den Acapella Harlekin II gesellen sich an diesem Abend die kompakten Oephi Ascendance 2.

Hörabend November: Rike Audio im Portrait

Georg Arsin begann schon als Schüler als DJ, später war er Rundfunkmoderator und Musikredakteur (u. a. WDR und MDR). Seit über 25 Jahren entwickelt er nun Hifi-Equipment erster Güte: Zu hören sind die Phonostufen Rike Natalija 4 und Sabine Signature 3, der Vollverstärker Rike Audio Romy 35 SE sowie die Lautsprecher Rike Beba 20 LS mit sehr ordentlichen 93 dB /W/m Wirkungsgrad. Das große Finale des Events bestreiten schließlich die Referenz-Phonostufe Rike Katharina Signature 1 an den Lautsprechern Rike Anna 30 LS mit schon recht fabelhaften 94,6 dB SPL.

Anmeldung und Termine

Freuen Sie sich auf drei spannende Events! Um Anmeldung per E-Mail (s.u.) wird gebeten.

Freitag, 26. September 2025, 18 Uhr (Verstärker)

Freitag, 10. Oktober 2025, 18 Uhr (Phono)

Freitag, 28. November 2025, 18 Uhr (Rike Audio)

Kontakt

HiFi Studio Falkensee

Münchener Straße 5

14612 Falkensee



Telefon: +49(0)3322-2131655

E-Mail: info@berlin-hifi.de

Web: https://www.berlin-hifi.de/