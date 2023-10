Im Sommer dieses Jahres führte Hifi Rose den Streaming Transport RS130 erfolgreich in den Markt ein – ein Streamer mit ebenso audiophilem Anspruch wie reichhaltiger Ausstattung. Nun gibt es eine innovative Ergänzung für den RS130 – und natürlich auch andere Streamer, die sich die Musikdaten von per USB angeschlossenen Speichern ziehen können.

Hifi Rose RSA720: Fiber-USB-Hub für optimale Signalqualität

Der RSA270 ist eine „Erweiterungsbox“ für Streamer, die USB-Massenspeicher unterstützen. Von außen sieht sie zunächst wie ein ganz normaler USB-Hub aus, speziell ist aber das Innenleben: Spielpartner, die über einen SFP-Port verfügen, erhalten das über die RSA270 geleitete USB-Signal per Optokopplereinheit beziehunsgweise Lichtleiter zugeführt, was für eine optimale galvanische Trennung zwischen USB-Quelle und Netzwerkplayer/Streaming Bridge sorgt. Dadurch seien, so Hifi Rose, auch lange Verbindungsstrecken ohne Qualitätsverluste möglich. So oder so würde durch Vibrationen und Einstreuungen entstehendes Rauschen minimiert

Die Betriebsart des RSA720 ist allerdings auch umschaltbar von SFP-optisch auf USB-B, somit können Geräte ohne SFP-Port ebenfalls als Spielpartner dienen. Außerdem lässt sich der RSA720 direkt mit einem USB-DAC verbinden, wodurch beispielsweise eine zweite Wiedergabezone realisiert werden kann.

Der Hifi Rose RSA720 ist 1.200 Gramm leicht, wird mit Netzteil, zwei SFP-Modulen sowie einem Meter SFP-Lichtleiterkabel ausgeliefert – und ist ab sofort verfügbar.

PS: Wer sich genauer über den RS130 Streaming Transport informieren möchte, der findet in unserer Newsmeldung vom Juli dieses Jahres weitere technische Hintergründe.

Preis Hifi Rose RSA720: 429 Euro

Kontakt

audioNEXT GmbH

Isenbergstraße 20

45130 Essen



Telefon: +49(0)201-5073950

E-Mail: info@audionext.de

Web: https://www.audiodomain.de/